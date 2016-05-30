Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:51578

В Сумах снова увидели ангелов

Во вторник, 20 декабря, в Сумской городской галерее открылась выставка художницы Анны Черненко «Дивосвіт поруч».

По сути, начиная с 2010 года, с декабрьской выставкой Анны Черненко в город Сумы  приходит "волшебное" предчувствие Новогодних праздников. А всё потому, что зрителей на выставке встречают ангелы. Так случилось и в этот раз. Они — весёлые, задумчивые, озорные, мечтательные и серьёзные — смотрят со стен галереи широко раскрытыми, а иногда закрытыми, глазами. Но есть ещё один — уникальный не только творческим воплощением, но и своим размерами. Он встречает у входа, приглашая к, столь модному в последнее время, селфи.

Когда смотришь на работы, представленные в этом году,  создаётся ощущение, что «Анины ангелы» начинают жить своей жизнью, а художница охотно им помогает, виртуозно играя не только с самими героями, но и с задним планом картин.

В экспозицию выставки вошли 54 работы. В том числе в зале есть отдельный уголок, в котором уютно расположились иллюстрации Анны Черненко к книге Марджері Вільямс «Вельветовий Кролик, або Як оживають іграшки», герои которых кролик и лошадка. И, конечно же, Анна не забыла про символ приближающегося года Петуха, пара работ в авторском стиле замечательно вписались в визуальный ряд.

Выставка работ Анны Черненко «Дивосвіт поруч» продлится до 8 января 2017 года, сообщает медиа портал АТС creativpodiya.com.

Досуг Выставка
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