«Дикобраз» - это… Современное искусство, подобно экспериментам в квантовой механике, оставляет в состоянии неопределённости не только рядового наблюдателя, но часто и специалиста в наблюдаемой области. Творческое объединение «Дикобраз» является одним из таких явлений современного искусства.

Чтобы разобраться в том, что же такое ТО «Дикобраз», мы спросили об этом самих участников творческого объединения.

Полина Коробейник. Спектакль "Пищевая цепочка" . Фото: Христина Ковалюк

Полина Коробейник:

- «Дикобраз» изначально был площадкой, где ты можешь реализовывать свои идеи.

Сейчас я получаю профессию режиссера в университете в Харькове. И поэтому для меня «Дикобраз» - это также и театральная практика, площадка для репетиций, тренингов, ошибок, экспериментов.

Когда мы все это начинали, у нас, наверное, не было никакой конкретной цели. Мы просто делали то, что нам нравится. Вернее сказать, делали то, чего мы не можем не делать. «Дикобраз» вырос из неформальной группы молодых людей, которые очно или заочно были знакомы друг с другом тысячу лет, но все никак не могли объединиться в большую продуктивную команду. На момент создания ТО у каждого уже были опыты своих творческих проектов. Это и художники, и актеры, режиссеры, журналисты, техники, поэты, психологи, просто тусовщики - короче, все важные люди). Два года назад возникла идея поставить спектакль, который сейчас в нашем репертуаре называется “Пищевая цепочка”. Передо мной стал вопрос набора актеров. Когда я искала актеров, говорила им: “Соглашайся работать, только если ты этого хочешь и готов отдать душу” )). Нам понадобилось полтора года, чтобы сформировался костяк труппы. Мы абсолютно открыты для творческого сотрудничества. Но и стараемся держать тесную связь друг с другом.

Полина Коробейник и Татьяна Нянькина. Спектакль "Моя Краї-НА!"

Татьяна Нянькина:

- Для меня «Дикобраз» - это место, в котором я могу себя реализовать как актриса, и с очень избранными людьми, занимаясь тем, что я хочу делать, и только с теми, с кем я хочу это делать. И исключений в этом правиле нет. «Дикобраз» - это театральная секта. Это не театр, это творческое объединение, потому что тут и художники, и артисты, и журналисты.

Раньше я работала в государственном театре, и там я даже на 20 % не имела возможности реализовать себя ни как артистка, ни тем более как режиссер. Так как молодые режиссеры не допускаются там принципиально. Спектакли глупые, неактуальные, примитивные. В целом, государственный театр в Сумах сейчас гниет. Поэтому я оттуда уволилась. И Дикобраз - это теперь место в городе, где я могу реализовать себя как актриса и как режиссер.

В «Дикобразе» у меня нет цели кого-то чему-то научить. Для этого у меня есть детская театральная студия. Здесь же, в «Дикобразе» у меня очень эгоистическая цель. Здесь я занимаюсь творчеством, которое рождается во мне спонтанно, и оно не несет какой-то цели.

Андрей Губин и Полина Коробейник. Спектакль "Пищевая цепочка" .Фото: Христина Ковалюк

Андрей Губин:

- Отвечая на вопросы типа «Что для тебя означает та или иная вещь?», всегда тянет высказываться пафосно, что-то преувеличить. Вот так и с «Дикобразом». Хочется сразу наплести что-то о том, что вся моя жизнь - театр, я не могу не играть на сцене и погибну без этого и т.д. Нет, никто без этого не погибнет. Вот без еды, воды и воздуха – да, а без репетиций и спектаклей жить станет просто чуточку грустнее. Но, видимо, я в достаточной мере удовлетворяю все остальные потребности своего организма, раз меня тянет на сцену и в репзал. «Дикобраз» для меня – это возможность самовыразиться и самоутвердиться. Это огромный кайф - ощущать, что у тебя есть силы собираться с ребятами после работы, созидать, пахать на репетициях до поздней ночи, перевозить гору реквизита и зрительских стульев на место проведения спектакля, а потом еще и выйти на сцену и, несмотря на все свои страхи и внутренние преграды, отыграть по полной. Вот в такие моменты действительно ощущаешь, что ты живешь на полную катушку. А потом утром читаешь позитивные рецензии на спектакль в Facebook и понимаешь, что твоя работа даже кому-то интересна. А это значит, что делаешь ее не зря. И от этого становится еще приятнее )

Марина Фенота. Спектакль "Моя Краї-НА!"

Марина Фенота:

- Наверное, это все-таки хобби, это возможность проявить себя творчески еще с одной стороны. Мне, как художнику, театр позволяет открыть себя в каком-то новом качестве. Это возможность получить совершенно новые навыки. «Дикобраз» - это место, в котором можно себе позволить похулиганить. Мы не позиционируем себя как театр, мы - творческое объединение. Основная задача для нас - это, наверное, творческое развитие и получение нового опыта. Если бы мы были театром с билетами и гардеробом - у нас было бы очень много обязательств. А так - мы свободны и вольны в своем творчестве. Мы открыты для любых экспериментов. Знакомые спрашивают, к примеру: “Так ты что теперь, актриса?” Я бы так не сказала. То, что ты играешь, еще не означает, что ты актриса.

Еще я режиссировала художественный перфоманс, который мы ставили этим летом в Могрице. Тут я выступила и как художник, и как режиссер. Анна Гидора про мои ленд-арт работы отозвалась так: “Вроде бы хорошие работы, но что-то в них слишком много театрального”. Я думаю, что со временем я научусь применять и то и другое с пользой для себя.

Дарья Билецкая (слева) и Татьяна Нянькина. Спектакль "Вона"

Дарья Билецкая:

- Для себя и мира я – свободная актриса, учусь на режиссера. Также работаю с детьми в театральной сфере. Собственно говоря, это именно та сфера, в которой мне интересно развиваться. «Дикобраз» – это свободный театр в понимании свободы от любых клише. Это люди, которым нравится театр и которые с его помощью хотят что-то менять, что-то открывать, что-то доносить до зрителя. У нас нет никаких рамок, правил, особенностей, традиций. Но принципы есть. Лично я считаю, что нельзя выносить на сцену откровенную вульгарщину, которая ничего не значит. ”Грязь ради грязи”. То есть ругательства, голое тело - все это может существовать на сцене, если оно оправдано и своим радикальным видом открывает сторону вопроса таким, каким оно есть.

Я однажды прочитала такую фразу: «Искусство является для человека такой же потребностью, как Есть и Пить». Для меня искусство является такой потребностью. Если я нигде себя не выплескиваю, если я ничего не меняю в этом мире, - значит, я не существую. Театр для меня — это способ существования.

Наш зритель – это в основном человек, который тянется к чему-то необычному, острому, выбивающемуся из зоны комфорта и, можно даже сказать, – пафосному. Мы отчасти пафосные. А молодость любит пафос.

В будущем, я уверена, нас и нашего зрителя ждут откровенные и душевные беседы, невероятные перевоплощения. И вопросы, которые не выходят из головы, будут искать и найдут свои ответы.

Татьяна Нянькина и Кирилл Бурлака. Спектакль "Пищевая цепочка". Фото: Христина Ковалюк

Кирилл Бурлака:

- Саморазвитие. Мне нужно совершенствовать свое умение, свой навык… Мне, как человеку, который часто выступает, проводит разные программы, полезно брать практики из театральной жизни, использовать это в своих выступлениях вне театра и повышать свой уровень профессионализма. Также интересно вживаться в роль.

Мне нравятся упражнения перед началом репетиций. Это хорошая практика, которую я иногда использую перед своими выступлениями. Она помогает снимать зажатости.

Такого рода “театры”, как «Дикобраз», по моему мнению, очень перспективны. Они более мобильные: могут быстрее, чем государственные театры, менять программу. Они могут легче отвечать на запросы публики, менять программу выступления на ходу, им не нужны для этого долгие бюрократические согласования.

Я считаю, что это перспективно и востребовано. Востребовано ли среди молодежи? Молодежи нужно что? Нужно, чтобы не так, как у всех. И в этом иногда их беда - что они отвергают устоявшиеся мнения и взгляды. «Дикобраз» затрагивает современные злободневные темы, которые должны быть интересны молодежи. «Дикобраз» отчасти скандален, отчасти непонятен, с какими-то странными локациями... А для молодежи чем страннее - тем лучше. Молодежь в целом любит эксперимент, потому что она ищет себя, ищет новые формы выражения, которые еще не приелись в обществе. Может, лет через 5, когда подобный театр будет чуть ли не в каждом подъезде, тогда это будет не актуально. А пока очень актуально.

Если мы видим молодежь в ТЮЗе или в Театре Щепкина на выступлениях сумских актеров, то как правило, это молодежь, которую загнали на выступления. Если бы дать им право выбора - они бы, скорее всего, не сидели там. Насколько я мог наблюдать нашего зрителя - и молодежь, и дети смотрели спектакль. Никто на выступления «Дикобраза» не загоняет - все приходят добровольно и, насколько я мог заметить, не скучают.

Мария Карцева. Спектакль "Вона"

Мария Карцева:

- Это мои хобби. «Дикобраз» - это, наверное, реализация моей мечты. Это другая часть меня. В «Дикобразе» - я другая. Моя цель - так сыграть свою роль, чтобы зритель о чем-то задумался, что-то почувствовал. Я пытаюсь проживать нечто на сцене и хочу, чтобы зритель это проживал со мной. Я работаю репетитором и психологом, а здесь я могу реализовать себя в чистом творчестве. Это подобно бесконечной лестнице, которая позволяет тебе расти и расти. Каждый год, каждый спектакль дают мне новый толчок для внутреннего роста. И осознание возможности бесконечного роста дарит мне ощущение кайфа.

Для меня «Дикобраз» - это, в первую очередь, моя творческая семья, друзья, компания. Тут все творческие люди, и они необычные, не такие, как все… Когда люди узнают, что я играю в театре, они так реагируют: “Вау! Ты творческая личность!” Всем людям интересно с творческими общаться.