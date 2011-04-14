Открыли «Америку» Сумские участники «Х-фактора» к Новому году открыли «Америку».

В самом конце 2016 года в сети появился видеоклип сумской группы «DK,DANCE» на песню «Америка».

Практически все участники группы известны по успешному выступлению на всеукраинском шоу «Х-фактор», где они «засветились» в качестве отрывной кавер-команды под названием «Dance Band». Телезрители помнят, как после их выступления Константин Меладзе сказал во время обсуждения, что если у него кто-то попросит телефон музыкального коллектива для корпоратива или свадьбы, то он порекомендует именно «Dance Band».

Однако кроме умения зажечь публику своеобразным исполнением популярных хитов, музыканты ещё занимаются серьёзным авторским творчеством. Для многих любителей коллектива их новая работа станет, действительно, открытием Америки, то есть абсолютно другой творческой реальности, в которой реализуется группа.

Песня «Америка» является одним из треков готовящегося к выходу концептуального альбома группы «DK,DANCE» «Змінимо світ».

Несмотря на несколько геополитическое название, песню можно отнести к жанру интимной лирики. Автор слов — украинский поэт Игорь Касьяненко, в прошлом году порадовавший эстетов аудиоальбомом «Времена года», записанным им с композитором Сергеем Конозом.

Музыку к песне «Америка» написал гитарист группы «DK,DANCE» Евгений Касьяненко.

В клипе снялся популярный актёр киевского академического драматического театра на Подоле Артём Мяус. Лидер-вокал — Андрей Шевченко, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.