Чернігів дав Диканьку У Сумах 13 січня показали спектакль Чернігівського академічного театру ім. Т.Шевченка «Ніч перед Різдвом».

Поки в Сумах щедрували, в театрі ім. М.Щепкіна колядували. Чернігівські актори на Василя, коли в Україні стрічають Щедрий вечір, уперше приїхали у Суми із колядками та виставою за Миколою Гоголем.

Вистава Андрія Бакірова майже повністю повторювала класичний радянський фільм за виключенням декількох епізодів, які не можливо зіграти на сцені. Прем’єра вистави пройшла позаминулого року у Чернігові перед католицьким Різдвом, і з тих пір чернівчани колесять Україною зі своєю постановкою більше року.

Передріздвяна ніч приховує в собі дива, й манить незвичайними пригодами , які збуваються. Тут і колоритна Солоха зі своїми любовними походеньками з Чортом, Дяком, Головою та Чубом. Містичний характерник Пацюк, який має блат із самісіньким пеклом, козаки з Січі і навіть Цариця з георгіївською стрічкою наперевіс, яка таки дарує Вакулі черевички із золота.

Красива казка про шалене кохання з яскравими масовими сценами, піснями, танцями, іскрометним гумором, колядками, різдвяним вертепом, неймовірно казковою сценографією.

На сцені більш ніж 30 акторів, шикарні костюми і декорації, національний колорит і безліч сюрпризів і пульсуючий темп.

Майже весь час у залі, де спостерігався справжнісінький аншлаг, лунав сміх і оплески. Після закінчення зал стоячи проводжав акторів. Особливо сподобався, особливо дамам, колоритний, накачаний Чорт, який дещо вибивався з усієї трупи своєю манірністю. Оксана, задля якої коваль Вакула літав на Чортові у Петербург, виявилася досить огрядною панночкою.

Проте не всім сподобалася така круговерть. Були глядачі, які чекали від старої казки лагідності, спокою і м’якості. Але у кожного свій смак.