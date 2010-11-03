В Сумах впервые звучал этноджаз… В исполнении йогов В муниципальной галерее 17 января дала концерт группа "The heavenly river".

Для Сум этноджаз - это нечто новое. Нежданно-негаданно киевская группа заглянула к нам, хотя собраться на гастрольный тур - для них задача не из простых. Дело в том, что участники проекта не всегда находятся рядом: кто-то учится в Индии, кто-то живет в Италии… Но путешествуют музыканты довольно много: в активе выступления на различных площадках этно- и духовных фестивалей в Греции, Италии, России, концерты в Чехии, Словакии, Монголии, Китае.

Выступление в Сумах было не только музыкальным - слушателям предложили вместе спеть несколько «рагг» (традиционные индийские обрядовые песнопения), рассказли о культуре Индии. Учасники коллектива называют это «делиться знанием» о том, как устроен человек и как человеку жить гармоничной и счастливой жизнью.

Музыку "Небесной реки" можно определить как «внестилевую ориентальную, в пределах направления New Age (World music). Для нее характерно использование элементов этноджаза, которые включают в себя ритмическую основу индийской классической музыки (тал), славянскую фольклорную мелодику и элементы джазовой гармонии и импровизации». Музыканты видят своей главной целью пробуждение в слушателе правильных вибраций, приводящих человека в гармоничное состояние.

"The heavenly river" существует с 1998 года. Участники глубоко изучают индийскую классическую музыку (не путать с народной) и культуру в целом. «Надо сказать, что индийская культура и духовность с самого начала питают творчество «Небесной реки». Вся группа уже много лет практикует Сахаджа Йогу. Все это обуславливает весьма необычную, экзотическую для Сум программу выступления.

«До создания группы каждый из пяти ее участников пребывал в творческом поиске, причем в, казалось бы, непересекающихся направлениях. Руслан Пашинский и Валерия Марченко довольно долго пробовали себя в джазе. Они участвовали в различных джазовых проектах, играли на фестивалях в джазовых составах и т.д. и т.п. Профессиональные музыканты Сергей Пучков и Сергей Исаков в прошлом - участники рок коллективов. В нынешнем проекте им пригодились знания, почерпнутые в Индии в Академии музыки и искусств, где Пучков осваивал индийский барабан табла, а Исаков - индийскую слайд-гитару. Итогом поиска музыкантов стал некий синтез музыкальных стилей и культурных традиций Востока и Запада, дающий возможность поиска оригинальной формы и звучания музыкального произведения. Наша музыка является не столько опытом музыкальным, сколько духовным, обретаемым в духовной практике Сахаджа Йоги»

Павел Шишка