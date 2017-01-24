К 10-летию арт-проекта «Владимир Высоцкий в Сумах» Художественный руководитель «Клуба почитателей творческого наследия В.С.Высоцкого» Анна Фесенко – о перспективах развития проекта.

Почитатели творчества Владимира Высоцкого, коих в Сумах немало, уже привыкли дважды в год собираться на концертах, приуроченных к памятным для каждого из них датам (25 января – день рождения Поэта, и 25 июля – дата его ухода из жизни), которые с 2007 года проводит коллектив единомышленников во главе с бессменным лидером проекта «В.Высоцкий в Сумах» Владиславом Руженским. Но к 10-летнему юбилею проекта его участники решили самоорганизоваться в «Клуб почитателей творческого наследия В.С.Высоцкого», а также не ограничивать себя форматом концерта.

Художественный руководитель «Клуба почитателей творческого наследия В.С.Высоцкого» Анна Фесенко

И в результате в рамках юбилейного мероприятия «Высоцкий-фест в Сумах» объединились разные жанры искусства – театральное действо (авторский моноспектакль Дмитрия Маклякова «Жизнь без сна» по мотивам жизни и творчества В.Высоцкого), фотовыставку снимков из личного архива участников проекта и юбилейный концерт в Конгресс-центре СумГУ. Кстати, тем любителям творчества В.Высоцкого, которые по тем или иным причинам не смогли присутствовать на юбилейном концерте, не стоит расстраиваться: они могут окунуться в его атмосферу, посетив видеоканал уважаемого Николая Рожкина.

Отрадно отметить, что семена, брошенные единомышленниками в арт-почву города Сумы 10 лет тому назад, не только дали обильные всходы, но и принесли плоды: следуя их примеру, другие почитатели творческого наследия Владимира Высоцкого стали проводить в библиотеках, галереях, концертных залах и клубах нашего города свои собственные мероприятия, посвящённые памяти Поэта.

Кроме того, проект получил новые перспективы развития. Ректор одного из наших университетов, как оказалось, тоже принадлежит к числу любителей творчества Владимира Высоцкого. Он недвусмысленно дал понять участникам «Клуба почитателей творческого наследия В.С.Высоцкого», что хотел бы предоставить своим студентам возможность организовать на базе их «альма матер» одноимённый студенческий клуб. И сейчас наша команда работает над тем, чтобы как можно скорее сделать всё, от нас зависящее, для осуществления этой прекрасной идеи.

Анна Фесенко, художественный руководитель «Клуба почитателей творческого наследия В.С.Высоцкого»