В Сумах начали играть в шахматы живыми людьми 5 февраля в Сумах впервые была сыграна партия «живых шахмат».

В три часа дня воскресные посетители ТРЦ «Мануфактура» наблюдали необычную картину посреди торгового помещения: люди в странных костюмах белого и черного цвета, выложенный в виде шахматной доски пол, окруженный множеством людей, легкая, будто бы средневековая музыка.

Расставив «фигуры» на «доске», двое профессиональных шахматистов начали первую для Сум партию «живых шахмат».

- Идея пришла очень просто: мы с соседкой беседовали о том, что хотелось бы что-нибудь сделать в городе, и быстро пришли к идее «живых шахмат», - рассказал менеджер и инициатор проекта Василий, - Написали проект.

Среди моих знакомых мало кто любит интеллектуальные игры, и настольные игры вообще, а мне хотелось бы это изменить. Заинтересовать людей. Получилось ли? Я думаю, сейчас где-то на 25-50 %. Результаты увидим со временем. Если людям понравится, турниры продолжим. В том числе хотелось бы распространить идею и на область. У нас есть костюмы, есть принцип игры и все, что нужно, чтобы людям захотелось».

В ходе мероприятия было разыграно несколько партий, а в перерывах «наглядно» показывали, как работает игра под названием «шахматы». Собравшимся было весьма интересно следить за действом: кто-то вникал в ход партии, а кому-то было интересно наблюдать за эмоциями и взаимодействием «фигур». «Живые шахматы» действительно смотрятся живо.

- Достаточно нестандартный и интересный формат игры, - прокомментировал один из зрителей Денис, - А для шахматистов - взрыв мозга. Сидя за доской, все видишь в одной плоскости - здесь же совершенно иначе. Неудивительно, что игроки вначале допускали элементарные ошибки, которые за доской были бы невозможны. Невероятная практика. Я сам играю, занимаюсь, беру участие в турнирах. В Украине в последнее время шахматы сильно шагнули вперед, а подобные мероприятия подогревают интерес еще больше.

«Масса эмоций, впечатлений. Подучилась играть немного. Больше всего запомнилось, когда тебя убивают», - поделилась впечатлениями одна из «фигур» Анна.

Павел Шишка