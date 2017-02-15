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Цирк «Кобзов» приезжает в город Сумы с новой шоу-программой «Extreme»

С 6-го по 9-е апреля на территории ТРЦ «Мануфактура», всего на одну неделю!

Цирк «Кобзов» объявляет конкурс «Недели Цирка» на лучшее оформление своего заведения в цирковом стиле. Конкурс приурочен к гастролям в Сумах самого масштабного Цирка в Украине. 

Кафе, отель, парикмахерская, продуктовый магазин или СТО – абсолютно каждое заведения города может принять участие в данном конкурсе!  

Для участия Вам нужно оформить свой торговый зал, или витрину, или торговый прилавок, или бар, или меню, а лучше сразу все вместе в цирковом стиле и зарегистрироваться через указанную форму.  

Для оформления Вы можете использовать абсолютно любые атрибуты, главное чтобы они соответствовали тематике «Цирк».  

После того, как вы оформили свое заведение – сделайте 3 и более фотографии, отправьте их на электронную почту: r.sivkovskiy@kobzov.ua, укажите название заведения, адрес, свое Ф.И.О. и контактный номер телефона. Обязательно укажите тему письма: «Конкурс: Недели Цирка». Тем самым Вы зарегистрируетесь в конкурсе. 

После, жюри будет посещать заведения конкурсантов и вживую оценивать их подготовку, а победителей объявят и вручат призы 7-го апреля на манеже Цирка «Кобзов»!  

Призовой фонд конкурса:
1-е место: 3000 грн. и 20 билетов на шоу «Extreme» от Цирка «Кобзов».
2-е место: 2000 грн. и 10 билетов на шоу «Extreme» от Цирка «Кобзов».
3-е место: 1000 грн. И 5 билетов на шоу «Extreme» от Цирка «Кобзов». 

Регистрация в конкурсе проходит: до 24-го марта.  

Оценивание жюри: с 24 марта по 6-е апреля. 

Оглашение результатов: 7-го апреля.  

За детальной информацией обращайтесь по тел.: (098) 100 – 44 – 77, (099) 100 – 44 – 77, (093) 100 – 44 – 77, или по электронной почте: r.sivkovskiy@kobzov.ua 

Вы также можете использовать рекламную продукцию Цирка «Кобзов» в своем оформлении, для этого обратитесь по телефону: (097) 633 – 84 – 69 или по эл.почте: r.sivkovskiy@kobzov.ua 

Приняв участие в конкурсе, вы можете получить не только материальное вознаграждение, а и хорошую рекламу своему заведению. Успехов! 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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