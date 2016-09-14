Любовь превыше всего? 4-5 марта состоялись два премьерных показа спектакля «Химерна Мессаліна» театр-студии "Город С...". Спектакли прошли традиционно в ДК «Химик», и, как утверждают актеры, это были два совершенно разных спектакля (играли два разных состава).

В субботу, 4 марта, пришло около 70 зрителей, а на спектакле 5 марта людей было уже меньше, но не существенно. Если в первый день возрастная категория была смешанная, то на второй день среди зрителей было больше студентов.

Спектакль является дебютной постановкой молодого режиссера Алины Никитенко по пьесе популярного ныне украинского драматурга Неды Нежданы. Эта пьеса довольно известна в театральных кругах, но воплотить ее в спектакль в Сумах удалось впервые.

Почти эротическая трагедия

Именно так презентует ее автор пьесы Неда Неждана. Обстановка – Древний Рим времен императора Клавдия. Сюжет – история сложной личности, императрицы Мессалины, запутавшейся в своих страстях. Образ Мессалины является своего рода калькой ценностного вектора римского гражданина той эпохи: секс, любовь, власть, дворцовые интриги, тщеславие и т.д. Тем самым история Рима по-своему перекликается с современной историей.

Главную роль сыграли Валерия Дмитриева (4 марта) и Агния Хомутенко (5 марта).

«Играть было очень удобно, несмотря на то, что материал был сложный, - признается Валерия Дмитриева. - Эмоциональный фон был, скорее, по Фаренгейту, актерский ансамбль способствовал. Не знаю, что еще сказать, но, надеюсь, это не последний раз, когда мы играем монументальный спектакль. Для нас, для театральной студии, это большой шаг вперёд».

Зритель

Преподаватель одного из сумских вузов, приятно удивлённая спектаклем, поделилась своими впечатлениями:

- Мне очень понравилась игра актеров, костюмы, то, как они использовали свет. Декораций было минимум, но благодаря свету была создана необходимая атмосфера. Звуковое оформление тоже в основном понравилось. Тема интересная. Давно я не встречала в театре такой закрученный сюжет. Спектакль держал в напряжении до самого конца. Я думала, что все будет более просто и это будет, скорее, аматорская попытка. А в итоге, как мне показалось, получился очень хороший уровень.

Журналист Игорь Касьяненко, побывав на спектакле, написал отзыв на сайте:

«В целом, — сейчас будет очень субъективно – спектакль оставил впечатление, похожее на эмоции от живого концерта иноязычной рок-группы вроде «Deep Purple» или «Led Zeppelin» — то есть всех нюансов текста мы не услышали, зато драйв, энергетика и гармония ансамбля присутствуют в полной мере».

Полная рецензия тут.

Почти античная трагедия

Мы поговорили с художественным руководителем театра Натальей Черкасенко, которая рассказала нам, чем отличается эта постановка от предыдущих:

- Это чистый жанр, в котором нет полутонов. Если вы заметили, мы повесили две пластические маски: черное и белое. Мы как бы заявляем этим, что в античном театре все полутона отсутствовали. В таком театре роли не играются, а проживаются. Современным актерам непросто было вжиться в античный театр. Артисты репетировали в две смены, практически каждый день. Взять такой материал сразу, даже профессионалам, достаточно трудно.

- В спектакле много времени дается главной героине...

- Мы играем 21 эпизод в спектакле. Из них 18 с половиной эпизодов играет Мессалина. Спектакль на героине. И весь ансамбль тоже работает на героиню. Ее должны оттенять, ее должны поддерживать, ей должны противостоять.

- Что было наиболее сложно?

- Сложность в самом принципе игры античного материала. Это на большое мастерство. Но это прекрасно, потому что, если даже кто-то не дотягивает в ремесле или мастерстве, в любом случае подобный материал заставляет всех артистов сделать шаг вперед.

- Было два спектакля. Это обычная практика?

- Это два разных состава. Все спектакли «Города С» играются в два состава. Это жесткая обычная практика, когда люди конкурируют друг с другом, вдохновляют, дополняют друг друга в процессе работы. Это нормальная практика для профессиональных театров.

- Еще будет ставиться этот спектакль?

- Этот же спектакль «Город С» будет ставить в конце марта.

Мы расспросили молодого режиссера Алину Никитенко о том, что было для нее наиболее сложным и почему она решила взяться за эту пьесу:

- Расскажи о себе.

- Мне 20 лет. Я студентка 4-го курса Киевского национального университета культуры и искусств. Специальность – театральная режиссура. Занимаюсь театром.

- Как тебе режиссура?

- Если честно, я, наверное, все же больше предрасположена к актерству. Режиссёр – это профессия возраста. Чем больше жизненного опыта – тем легче ставить разные спектакли.

- Как все прошло? Твоя оценка.

- Это моя первая серьезная работа. Я раньше играла у Натальи Черкасенко в студии «Город С», и мне было тяжело переступить эту грань между актерством и режиссурой. Это и было одним из самых сложных моментов. Еще одна из сложностей – это подготовка костюмов, приведение стилизации в состояние близкой к римской одежде. Но, несмотря на все сложности, благодаря постоянной поддержке Натальи Черкасенко, на мой взгляд, все получилось.

- Почему эта пьеса?

- Рим всегда для меня был интересен. Понятно, что были страхи в том плане, что Рим – это и разврат, и всякие убийства, заговоры и так далее. Тем более что историки описывают Валерию Мессалину как отрицательного персонажа. Но, прочитав историю жизни Валерии Мессалины, написанную одним журналистом, который оправдал ее в какой-то мере в моих глазах, я увидела, как раскрыта тема любви в ее жизни. И мне самой захотелось донести эту тему людям. Что любовь превыше всего…