В Сумах выбрали «Мисс Африка - 2017» 11 марта в Сумском государственном университете состоялся фестиваль-конкурс «Face of Africa Sumy - 2017».

Мероприятие прошло в учебно-научном институте бизнес-технологий «УАБД» СумГУ. Пять африканских студенток городских вузов соревновались за звание победительницы. Среди конкурсанток - студентки медицинского института СумГУ, факультета электроники и информационных технологий СумГУ и СНАУ. Каждая девушка представила свою страну, откуда она родом - Танзанию, Замбию, Нигерию и Зимбабве.

Конкурсная программа состояла из танца-знакомства с участницами, дефиле африканок в украинских костюмах, а также в повседневной одежде и вечерних платьях, показа талантов и интеллектуального конкурса. Выступления красавиц чередовались с концертными номерами, которые подготовили иностранные студенты: хип-хоп и тверк, чтение стихов, игра на музыкальных инструментах и удивительные перформансы. Зрителям очень понравилась инициатива девушек-конкурсанток разрезать совместно с гостями торт в форме короны, который стал символом единения и дружбы между африканцами, украинцами и индийцами, которые тоже пришли на праздник.

Корону и звание «Мисс Африка Сумы - 2017» получила первокурсница медицинского института СумГУ, девушка родом из Нигерии Оби Нкирука Диане. По словам жюри, разница между первым и вторым местами оказалась лишь в один балл. Первая красавица получила денежный сертификат в 5000 гривен, украинскую вышиванку и сувенирную продукцию с логотипом СумГУ. Корону «Мисс Африка» на голову Оби надела прошлогодняя победительница конкурса, а ныне студентка второго курса медицинского института СумГУ Ордилия Черотич, которая приехала в Сумы из Кении.

Эксклюзивный подарок в виде ценной украшения ручной работы от председателя жюри Татьяны Майбороды получила конкурсантка из Танзании. Презенты от организаторов вручили и другим участникам: каждая получила кондитерскую продукцию от СумГУ, сообщает сайт вуза.