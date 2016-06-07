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«Переможці» добрались до Сум

В выставочном зале конгресс-центра Сумского государственного университета 11 марта был представлен мультимедийный проект «Переможці».

Начался он в феврале прошлого года по инициативе волонтера, телеведущей Соломии Витвицкой, при поддержке журнала «Viva».

В рамках   проекта в Сумы привезли выставку фотографий. Фотопроект является всеукраинским.   Сумы стал 19 городом, куда прибыли участники проекта.

Открывала сумскую выставку Соломия Витвицкая. Она отметила, что проект, прежде всего, нацелен на психологическую помощь и реабилитацию.

- Цель проекта - изменить общественное мнение по отношению к людям с инвалидностью. Чтобы мы научились воспринимать людей без конечностей или на инвалидных колясках как равных себе, - сказала Соломия. - Герои проекта - те, кто не понаслышке знает, что такое война. Это несколько десятков участников АТО с ограниченными возможностями, которые нашли в себе   мужество и показали, что жизнь после войны может быть активной и полноценной.

Экспозиция насчитывает 17 фоторабот. Их героями стали герои в прямом смысле слова - участники боевых действий в зоне АТО, которые лишились на войне нижних и верхних конечностей. Есть среди них и одна героиня – 43-летняя  Оксана Нежальская. До войны работала учительницей младших классов. Получила ранение, помогая военнослужащим в зоне АТО вблизи города Антрацит Луганской области.

Фотографировал бойцов Александр Мордерер. Фотосессия проходила в киевской  фотостудии Татьяны Рублевой по приглашению Соломии Витвицкой. К каждому снимку прикреплена краткая информация о бойце.

«Жалеть нас не надо, мы делаем то, что должны делать, возможно,  не так как раньше, но по мере своих возможностей», -   сказал участник проекта Вячеслав Буйновский.

Акция является благотворительной: собранные деньги пойдут на развитие протезирования в Украине. В этом году организаторы проекта особое внимание уделяют развитию современного спортивного протезирования в Украине, а также установке спортивных протезов ветеранам АТО.

В конце мероприятия сделали общую фотографию участников проекта «Победители» вместе с Соломией Витвицкой.

Посмотреть выставку «Победители» можно до 26 марта.

Ольга Сергеева 

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