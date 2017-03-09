«Ежик в Тумане» в Сумах «Ежик в тумане» — веселый латвийский музыкальный спектакль о настоящей дружбе по мотивам популярных рассказов и сказок известного писателя Сергея Козлова.

Премьера в Украине! Вилсонс, Лицитис, Калныньш и «Ежик в тумане» на одной сцене!

Режиссером спектакля выступил сам актер Мартиньш Вилсонс. Премьера спектакля состоялась в Риге и имела огромный успех. Постановка получилась яркой, необычной и вдохновляющей! Это единственное в Латвии представление, которое получило целый ряд приглашений на престижные театральные фестивали!

И именно в этом проекте впервые вместе играют три самых любимых латвийских актера — Арнис Лицитис, Ивар Калныньш и Мартиньш Вилсонс. Они, как и раньше, невероятно популярные и продолжают активно сниматься, играть в театре и ездить на гастроли. Мы знаем их из фильмов, спектаклей, сериалов ...

Арнис Лицитис— абсолютный рекордсмен Латвии по количеству сыгранных в кино ролей. С недавних работ — 16-ти серийный фильм «Гастролеры». Играл в таких фильмах, как «Фаворит», «Мушкетеры», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе», «Бездельники», «Леший», «Точка возврата», «Последний кордон» и еще в многих других проектах, фильмах, спектаклях.

Мартиньш Вилсонс — актер уникальной судьбы и харизмы, снялся в таких фильмах и сериалах, как «Интердевочка», «Фанат», «Морской волк», «Красная Капелла», «Дама в очках, с ружьем, в автомобиле», «Золото скифов», «Команда Че», «Наследие», «Красивая жизнь», «Вальс-бостон»и многих других.

Иварс Калныньш — известный актер, по количеству главных и больших ролей заметно опережает даже Лицитиса. Известные фильмы и сериалы с его участием — «Яблоко в реке», «Театр», «Зимняя вишня», «Инспектор Гулл», «Маленькие трагедии», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сильва», «Тасс уполномочен заявить», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво ...», «Дронго», «Тайна дворцовых переворотов», «Тайна виллы», «Ночь вопросов», «Торгаши», «За все тебя благодарю», «Городской романс», «Гастролеры» ...

И теперь у вас появилась уникальная возможность встретиться с этими тремя актерами одновременно на одной сцене! Три совершенно разных актера, которых объединяют совместный проект и любовь к Украине, приглашают всех на яркую постановку.

«Ежик в тумане» — это мудрая сказка для взрослых, наполненная размышлениями, различными аналогиями, остроумными диалогами, яркими, мелодичными песнями ... В спектакле очень много песен, причем актеры аккомпанируют себе сами!

Спектакль рассчитан на зрителей всех возрастов.

«Ежик в тумане» в Сумах 11 апреля в театре им. Щепкина!

«Тумана не будет. Будет разговор о дружбе, о любви, о верности...» (А. Лицитис)

Обязательно приходите! Шквал эмоций, непревзойденная игра любимых латвийских актеров и фантастическая атмосфера ждут вас!