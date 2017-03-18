Цирк «КОБЗОВ» презентує Нове Шоу для всієї родини «Extreme» Цирк «КОБЗОВ» запрошує всіх мешканців та гостей міста Суми на нове шоу для всієї родини «Extreme» з 6 по 9 квітня у ТРЦ "Мануфактура".

Вперше в Україні відбудеться грандіозне, екстремальне шоу! Від енергії небезпечних номерів та професіоналізму наших артистів ви затамуєте подих та відчуєте прилив адреналіну!!!

Приходьте всією родиною на незабутнє Шоу, яке сподобається глядачам будь-якого віку!

В програмі:

Переможці циркового фестивалю в Монте-Карло 2017, шокують вас своїм номером, який увійшов до книги рекордів Гіннеса. Одночасно сім артистів пройдуть по канату без страховки, утворюючи піраміду під куполом цирку.

Колумбійські артисти, багатократні переможці циркових фестивалів, продемонструють хвилюючі та неймовірні акробатичні трюки всередині і зовні гігантської конструкції - «Колесо Смерті»!

«Тесла-шоу»- видовище, яке нікого не залишить байдужим! Людина підкорює розряди справжньої п’ятиметрової блискавки. Побачте це на власні очі!

«Сфери сміливості» - неймовірне мото-шоу від кращих артистів з Латинської Америки - найбільш видовищний та вражаючий виступ шоу «Extreme»! Мотоциклісти на шаленій швидкості виконують унікальні та небезпечні трюки всередині металевої кулі.

Виступ веселого і яскравого коміка, акробатів та безліч інших номерів додадуть Шоу святкового і радісного настрою. Дітям і дорослим гарантовано море веселощів і посмішок!

Унікальні костюми, оригінальна музика, світлове шоу, яскраві спецефекти і декорації все це та багато іншого лише в цирку «Кобзов».

Докладніше про артистів шоу «Extreme» дізнайтеся на сайті kobzov.ua або соціальних мережах.

Виступи Цирку «КОБЗОВ» з шоу «Extreme» пройдуть з 6 квітня по 9 квітня у ТРЦ "Мануфактура".

Цирк «Кобзов» - найбільший цирк України, лідер циркового мистецтва, що втілив понад 50 видовищних шоу-програм.

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