Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отметили День театра

В Сумском театре им. Щепкина отпраздновали Всемирный день театра.

В понедельник, 27 марта, в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии им. М.С. Щепкина прошёл праздничный концерт, посвященный Всемирному Дню театра.

В последнее время щепкинцы регулярно удивляют сумских театралов новинками. В их число входит целый ряд премьерных спектаклей, в которых раскрывается творческих потенциал труппы в полном диапазоне от, собственно, драмы до пластических перформансов, малых форм и музыкальных постановок. Как результат – появились приглашения на гастроли и на участие в престижных театральных фестивалях.

В смысле новизны подхода не стало исключением и праздничное шоу, о котором идёт речь.

Состояло оно из двух отделений. В первом звучала вокальная классика под аккомпанемент живого оркестра, что уже достаточно эксклюзивно в наше время, а во втором — мировые шлягеры.

Кроме вокального и хореографического мастерства исполнителей, отметим европейский подход к построению программы. Её составили песни на французском, английском, немецком, итальянском и, естественно, украинском языках. Всё было красиво, свежо и логично. Каждый из номеров вызывал ассоциации с целым пластом сценической  культуры, плюс свет, звук, динамика, оформление сцены, костюмы – можно сказать, что концерт стал  результатом слаженной работы всего коллектива.

Завершила шоу знаменитая «Барселона», известная в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Композиция была создана к Олимпийским играм 1992 года в Барселоне и во многом является знаковой и символичной.

Во-первых, она написана на грани двух жанров – оперы и поп-музыки и, таким образом, объединяет людей с различными музыкальными предпочтениями. Именно такой подход сейчас стал основным в работе театра им. Щепкина.

Во-вторых, главным лозунгом олимпийского движения является  призыв к миру, что как никогда актуально для сегодняшних украинских  реалий.

«Барселона» по-щепкински прозвучала в исполнении любимцев сумской публики Петра Челяли и заслуженной артистки Украины Ольги Богомоловой. И, конечно, - хора, состоящего из всех участников концерта.

Режиссёр-постановщик праздничного шоу – художественный руководитель театра им. Щепкина Антон Меженин. Его творческий и административный тандем с директором театра Николаем Юдиным оказался на удивление плодотворным и, несомненно, ещё порадует публику неожиданными и приятными сюрпризами.

В этот день в Сумах случилось несколько событий, посвященных празднованию Дня театра. Можно с уверенностью утверждать, что те из зрителей, кто сделал выбор в пользу концерта в театре им. Щепкина – не ошиблись. Праздник удался!

Впрочем, для оказавшихся  в этот день в другом месте, тоже есть хорошие новости. Праздничный концерт «Театр – це світ зірок» станет частью репертуара театра. Следующее представление – уже в апреле. Следите за анонсами, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.

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