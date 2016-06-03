DZIDZIO знову в Сумах

Вони збирають стадіони та б’ють рекорди за переглядами на YouTube та телеканалах! Їх називають найвеселішим гуртом України і не дарма! Жарти та монологи лідера гурту DZIDZIO вже давно стали крилатими, а жартівливі пісні та відео мають шанувальників навіть за кордоном!
Цей колектив неможливо сплутати з ким-небудь ще, адже вони створюють унікальні роботи. А щоб відчути цю могутню силу насмішки і вміння сміятися навіть над собою, потрібні всього лише квитки на концерт DZIDZIO у Сумах!
Концерт відбудеться у театрі ім. Щепкіна 15 травня. Початок о 15.00.
Квитки, як завжди, можна придбати на сайті sumy.karabas.com!
Центральна каса "Карабас" в ун-зі Київ 2 поверх, БАЛКОН
Каса біля готелю "Рейкардз" - Воскресенська, 1
Каса агентства AVIA - вул. Соборна, 19
Офіс "Квартал-Концерт Суми" - вул. Перекопська 11
Каса в туристичному агенстві TPG - вул. М. Лушпи 8, 4 поверх
Каса в агентстві "Student travel" - вул. Соборна 29Г ®
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