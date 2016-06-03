Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50219

DZIDZIO знову в Сумах

Найкрутіший концерт, справжнє шоу європейського рівня, з найсучаснішим рівнем технічного забезпечення! Величезна купа сюрпризів і несподіванок!

Вони збирають стадіони та б’ють рекорди за переглядами на YouTube та телеканалах! Їх називають найвеселішим гуртом України і не дарма! Жарти та монологи лідера гурту DZIDZIO вже давно стали крилатими, а жартівливі пісні та відео мають шанувальників навіть за кордоном!

Цей колектив неможливо сплутати з ким-небудь ще, адже вони створюють унікальні роботи. А щоб відчути цю могутню силу насмішки і вміння сміятися навіть над собою, потрібні всього лише квитки на концерт DZIDZIO у Сумах!

Концерт відбудеться у театрі ім. Щепкіна 15 травня. Початок о 15.00.

Квитки, як завжди, можна придбати на сайті sumy.karabas.com!

Центральна каса "Карабас" в ун-зі Київ 2 поверх, БАЛКОН 

Каса біля готелю "Рейкардз" - Воскресенська, 1 

Каса агентства AVIA - вул. Соборна, 19 

Офіс "Квартал-Концерт Суми" - вул. Перекопська 11 

Каса в туристичному агенстві TPG - вул. М. Лушпи 8, 4 поверх 

Каса в агентстві "Student travel" - вул. Соборна 29Г ®

Досуг DzIDZIO Концерт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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