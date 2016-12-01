Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24265

Гамлет по-сумски

В сумском академическом театре им.М.С.Щепкина очередная премьера. В этот раз щепкинцы решили взяться за самого Вильяма Шекспира.

И не просто за Шекспира, а за самую известную и, наверное, престижную для любого театра его пьесу – «Гамлет» — в переводе на украинский Юрия Андруховича.

Текст, как на наш взгляд, — самое слабое место в спектакле. Много западноукраинских диалектических оборотов и просто грубоватых словечек — не зря его большинство персонажей читает, скорее, ритмически, чем драматически.

Видно, что режиссёр-постановщик Антон Меженин прекрасно осознавал в созвездие каких постановок попадает его спектакль.

В самом начале звучит разноязычная фонограмма с фрагментами монологов в исполнении мировых знаменитостей, игравших Гамлета. Сумчане как бы подчёркивают, что их спектакль – шаг в сторону мировой культуры. И в этом, вероятно, состоит главная цель постановки – в очередной раз ввести зрителя из областного центра в мировой культурный контекст.

Сам спектакль больше напоминает фантазию на тему, чем попытку ещё одного классического прочтения шекспировского «Гамлета». Всё, а особенно музыкальное оформление, и сценография подчёркивает, что это не рассказ о принце датском из средневековой легенды, а ситуация, которая может случится среди людей в любое время человеческой истории. Справедливости ради заметим, что так Шекспира играли всегда. Оттого он и вечен.

Чем особо запомнилась постановка щепкинцев.

Прежде всего, костюмами от Алии Байтеновой – они фантазийны, намеренно эклектичны, уникальны и в какой-то миг даже начинают, если не вести свою линию, то, по крайней мере, быть серьёзными участниками действа. Причём диапазон стилей тут колеблется от классического средневекового – Горацио — до гопниковского, в котором мы видим пластический хор, если можно так выразиться.

Как всегда, великолепны хореографические номера в постановке Натальи Фединой.

Хорош режиссёрский приём с Горацио (Юрий Кулик), которого в самом начале зрители принимают за Гамлета, а в конец именно он произносит знаменитый Гамлетовский монолог «Быть или не быть».

Органичным получился Гильденстерн в женском образе – мы впервые узнали его таким.

В целом, спектакль получился современным, с элементами сценического шоу и удачными вставными номерами от Евгении Серебряковой -нам показалось, что мы увидели ещё одну — новую и свежую – грань её таланта. И просто интересным – актёрский ансамбль не распадается, несмотря на достаточно большое количество монологов, действие динамично и всё время держит в напряжении.

Хотя столь ожидаемого и важного для хороших спектаклей катарсиса со слезами на глазах расчувствовавшихся зрителей в конце не происходит. Разве что в момент одного великолепного жеста Евгении Серебряковой в финале и следующего за ним движения Горацио, когда актёры вдруг выходят из образов и как бы подчёркивают, что это была игра и весь мир театр – очень красивый получился поклон в сторону Шекспира. Как, впрочем, и в начале.

В щепкинской версии Гамлета есть много спорных нюансов, что вполне нормально для творческого события, да ещё связанного с таким великим именем. Но их мы оставим за рамками нашего отчёта и с удовольствием обсудим в комментариях.

P.S. Мы намеренно ни слова не сказали про исполнителей роли Гамлета. В разных составах его играют два новых для сумских театралов актёра – Дмитрий Буряченко и Роман Козак. Мы видели последнего. Его Гамлет показался нам убедительным. В том смысле, что это была не игра, в жизнь. Но, судите сами, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.

 
Досуг Гамлет Премьера Спектакль Театр Щепкина
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