«Одержима» на малій сцені Поему, яку Леся Українка пише за одну ніч, сидячи біля смертного одра свого коханого, поему, в якій звичайна жінка спромоглася полюбити Месію, як звичайного чоловіка, поему, разом із якою в муках і стражданнях народжується нова геніальна письменниця, вирішили першою поставити на урочисто відкритій малій сцені Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна.

Що таке «Одержима» у «щепкінців»? Це мурашки по шкірі, це сльози на обличчях, це зачарованість від кожної репліки акторів, від кожного руху і блиску очей. Це геніальне втілення на сцені геніального твору.

«Одержима» для мене була викликом, – розповів режисер-постановник вистави Роман Козак. – Я був буквально «одержимий» «Одержимою», прагнув уже давно поставити поему Лесі Українки, яка, мабуть, за велінням долі, не стала успішною виставою. Ми прагнули переломити стереотипи. І думаю, нам це вдалося».

У виставі, яка справді призначена для малої сцени, грають лише чотири актори: Катерина Саченко у ролі Міріам, заслужений артист України Сергій Медін – Бог-Отець, Юрій Оноприйко – Син Божий та Юрій Садовничий – Святий Дух. Ці ж троє акторів грають іще відповідно Іуду, Петра та Лонгина. Проте перед глядачами такий багатозначний і багатосмисловий сюжет, що здається, ніби й сама публіка перетворюється в персонажів цієї поеми».

«Сьогодні ми вам показали велику працю, працю душі, – зазначив директор театру Микола Юдін. – Вся вистава, до єдиного слова – це Леся Українка. Але сприйнята й пережита через душі й серця нашого колективу».

Леся Українка, сидячи біля вмираючого Сергія Мержинського, написала поему, в якій за свою любов її героїня змагається до останнього. Тільки уявіть: її коханий Сергій помирає. Смерть відбирає його. Рука у цей час шукає перо і пише: не віддам, помру, але не віддам.

«В моїх очах я чую зброї полиск,

в моїх речах я чую зброї брязкіт,

так я узброєна в свою ненависть,

як вартовий коло царської брами,

що радий вихопить на кожного свій меч,

хто тільки зле замислить на владаря».

Мержинський помирає на руках у Лесі і в цю божевільну ніч разом із поемою «Одержима» народжується нова письменниця – пристрасна, талановита. А через роки її муки, її страждання, її пристрасть передалася глядачам театру ім. М.Щепкіна, які не могли втримати сліз від «Одержимої».

До речі, незабаром цю виставу побачить і публіка Львівщини. Це анонсував художній керівник театру Антон Меженін.

«Завдяки тому, що у нас є мала сцена, ми можемо розвиватися, працювати в іншому форматі, – говорив він. – Так, у липні ми збираємося на фестиваль у форматі «малої сцени» до Львова. І веземо туди, звичайно, «Одержиму». Цю виставу ми гратимемо на сцені знаменитого Львівського театру ім. Леся Курбаса».

За матеріалами сайту ОДА