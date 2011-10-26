«Одержима» на малій сцені

Що таке «Одержима» у «щепкінців»? Це мурашки по шкірі, це сльози на обличчях, це зачарованість від кожної репліки акторів, від кожного руху і блиску очей. Це геніальне втілення на сцені геніального твору.
«Одержима» для мене була викликом, – розповів режисер-постановник вистави Роман Козак. – Я був буквально «одержимий» «Одержимою», прагнув уже давно поставити поему Лесі Українки, яка, мабуть, за велінням долі, не стала успішною виставою. Ми прагнули переломити стереотипи. І думаю, нам це вдалося».
У виставі, яка справді призначена для малої сцени, грають лише чотири актори: Катерина Саченко у ролі Міріам, заслужений артист України Сергій Медін – Бог-Отець, Юрій Оноприйко – Син Божий та Юрій Садовничий – Святий Дух. Ці ж троє акторів грають іще відповідно Іуду, Петра та Лонгина. Проте перед глядачами такий багатозначний і багатосмисловий сюжет, що здається, ніби й сама публіка перетворюється в персонажів цієї поеми».
«Сьогодні ми вам показали велику працю, працю душі, – зазначив директор театру Микола Юдін. – Вся вистава, до єдиного слова – це Леся Українка. Але сприйнята й пережита через душі й серця нашого колективу».
Леся Українка, сидячи біля вмираючого Сергія Мержинського, написала поему, в якій за свою любов її героїня змагається до останнього. Тільки уявіть: її коханий Сергій помирає. Смерть відбирає його. Рука у цей час шукає перо і пише: не віддам, помру, але не віддам.
«В моїх очах я чую зброї полиск,
в моїх речах я чую зброї брязкіт,
так я узброєна в свою ненависть,
як вартовий коло царської брами,
що радий вихопить на кожного свій меч,
хто тільки зле замислить на владаря».
Мержинський помирає на руках у Лесі і в цю божевільну ніч разом із поемою «Одержима» народжується нова письменниця – пристрасна, талановита. А через роки її муки, її страждання, її пристрасть передалася глядачам театру ім. М.Щепкіна, які не могли втримати сліз від «Одержимої».
До речі, незабаром цю виставу побачить і публіка Львівщини. Це анонсував художній керівник театру Антон Меженін.
«Завдяки тому, що у нас є мала сцена, ми можемо розвиватися, працювати в іншому форматі, – говорив він. – Так, у липні ми збираємося на фестиваль у форматі «малої сцени» до Львова. І веземо туди, звичайно, «Одержиму». Цю виставу ми гратимемо на сцені знаменитого Львівського театру ім. Леся Курбаса».
За матеріалами сайту ОДА
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