Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33147

Тростянець запрошує гостей у «Стару фортецю»

24-25 червня у Тростянці відбудеться традиційний вже фестиваль «Стара фортеця. Подорож крізь століття».

Восьмий вже фестиваль традиційно відбудеться у пам’ятці архітектури XVIII ст. «Круглий двір».

Поринь в епоху середньовіччя. Кращі бійці з історичного фехтування, запеклі лицарські бої, лучники, гармати, ковалі, костюмовані вистави, середньовічна кухня та музика, ярмарок народних промислів.

Програма фестивалю Стара Фортеця 2016

• Щит-меч

• Професійні бої

• 5х5

• 21х21

• Бої за прапор 15х15

• Конкурс костюма

• Турнір лучників

• Виступ музичних колективів

• Фаєр-шоу

• Майстер класи з танців

• Ярмарок виробів народних промислів

А також конкурс історичного костюма, турнір лучників, виступи музичних колективів, фаєр-шоу, майстер класи з танців, ярмарка виробів народних промислів, вечірні концерти.

Ціна квитка:

- на 1 день - 140 грн (дитячий - 70 грн);

- на 2 дні - 220 грн (дитячий - 100 грн).

Квитки можна придбати:

Тростянець - Будинок Голіцина (вул. Миру 16). 8.00 - 17.00 без вихідних.

Суми - ТЦ Київ, 2-ий поверх (вул. Кооперативна, 1); в холi ЦУМу (Покровська площа, 3).

А також на сайті trumpticket.com.

Відчуй адреналін справжніх середньовічних баталій на масштабному історичному фестивалі Україні.

Подробиці на офіційному сайті фестивалю.

Досуг Стара фортеця Фестиваль
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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