Тростянець запрошує гостей у «Стару фортецю»

Восьмий вже фестиваль традиційно відбудеться у пам’ятці архітектури XVIII ст. «Круглий двір».
Поринь в епоху середньовіччя. Кращі бійці з історичного фехтування, запеклі лицарські бої, лучники, гармати, ковалі, костюмовані вистави, середньовічна кухня та музика, ярмарок народних промислів.
Програма фестивалю Стара Фортеця 2016
• Щит-меч
• Професійні бої
• 5х5
• 21х21
• Бої за прапор 15х15
• Конкурс костюма
• Турнір лучників
• Виступ музичних колективів
• Фаєр-шоу
• Майстер класи з танців
• Ярмарок виробів народних промислів
А також конкурс історичного костюма, турнір лучників, виступи музичних колективів, фаєр-шоу, майстер класи з танців, ярмарка виробів народних промислів, вечірні концерти.
Ціна квитка:
- на 1 день - 140 грн (дитячий - 70 грн);
- на 2 дні - 220 грн (дитячий - 100 грн).
Квитки можна придбати:
Тростянець - Будинок Голіцина (вул. Миру 16). 8.00 - 17.00 без вихідних.
Суми - ТЦ Київ, 2-ий поверх (вул. Кооперативна, 1); в холi ЦУМу (Покровська площа, 3).
А також на сайті trumpticket.com.
Відчуй адреналін справжніх середньовічних баталій на масштабному історичному фестивалі Україні.
Подробиці на офіційному сайті фестивалю.
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