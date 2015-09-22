Тростянець запрошує гостей у «Стару фортецю» 24-25 червня у Тростянці відбудеться традиційний вже фестиваль «Стара фортеця. Подорож крізь століття».

Восьмий вже фестиваль традиційно відбудеться у пам’ятці архітектури XVIII ст. «Круглий двір». Поринь в епоху середньовіччя. Кращі бійці з історичного фехтування, запеклі лицарські бої, лучники, гармати, ковалі, костюмовані вистави, середньовічна кухня та музика, ярмарок народних промислів. Програма фестивалю Стара Фортеця 2016 • Щит-меч • Професійні бої • 5х5 • 21х21 • Бої за прапор 15х15 • Конкурс костюма • Турнір лучників • Виступ музичних колективів • Фаєр-шоу • Майстер класи з танців • Ярмарок виробів народних промислів А також конкурс історичного костюма, турнір лучників, виступи музичних колективів, фаєр-шоу, майстер класи з танців, ярмарка виробів народних промислів, вечірні концерти. Ціна квитка: - на 1 день - 140 грн (дитячий - 70 грн); - на 2 дні - 220 грн (дитячий - 100 грн). Квитки можна придбати: Тростянець - Будинок Голіцина (вул. Миру 16). 8.00 - 17.00 без вихідних. Суми - ТЦ Київ, 2-ий поверх (вул. Кооперативна, 1); в холi ЦУМу (Покровська площа, 3). А також на сайті trumpticket.com. Відчуй адреналін справжніх середньовічних баталій на масштабному історичному фестивалі Україні. Подробиці на офіційному сайті фестивалю.