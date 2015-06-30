«Стара фортеця-2017»: продолжение следует 24-25 июня в Тростянце прошел восьмой международный фестиваль «Старая фортеця. подорож крізь століття».

Два дня в старинной крепости XVIII в. «Круглый двор» кипели страсти – на ристалище стоял лязг мечей и алебард, на ярмарке – шла бойкая торговля.

Фестиваль растет

Фестиваль за годы своего существования стал известен далеко за пределами Тростянца, Сумщины и даже Украины.

В этом году фестиваль был самым массовым как по количеству бойцовских клубов-участников, так и по количеству рыцарей в железных доспехах (их прибыло более 180!).

В рыцарских боях сошлись воины средневековья из Украины, Молдовы, Беларуси и Франции (боец из Франции впервые принимает участие в фестивале).

География фестиваля широка и разнообразна, это почти все крупные города Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и другие. Впервые на «крепость» прибыла команда из Западной Украины - из города Ужгород. Город Сумы представляли три бойцовских клуба.

Среди них «рыцарей» люди самых разных профессий - служащие, предприниматели, программисты, и всех их объединяет общее хобби, которое побуждает перевоплощаться в рыцарей эпохи средневековья - в шлемах, кольчугах вести рукопашные бои.

Также разнообразна география и торговцев и мастеров – со многих областей приехали в Тростянец кузнецы, гончары, мастера хенд-мейда, торговцы средневековым оружием для взрослых – железным, и для детей – деревянным.

Здесь же можно было постоловаться в настоящей средневековой харчевне.

Но это внутри Круглого двора. За его стенами было не менее интересно.

Во-первых, турнир лучников перенесли в сквер рядом с крепостью, во-вторых, здесь была огромная детская игровая зона, в-третьих, целые ряды торговых точек с блюдами национальных кухонь и несколько слоев торговых палаток, где опять же – сувениры, хенд-мейд, посуда, и многое другое.

Поехали!

Почетным гостем фестиваля был консул республики Польша в Харькове Ян Здановский, который вместе с городским головой Юрием Бовой торжественно открыл фестиваль залпом из пушек в окружении всех рыцарей, которые выстроилось на ристалище – огороженной площадке, усеянной свежескошенной травой.

Дальше были бои. Номинацией «Бой за знамя» традиционно начались командные соревнования. Суть их такова: для достижения победы, команде нужно суметь захватить флаг соперника.

Отличием от прошлогодних соревнований является то, что на поле боя установлены макеты средневековых крепостей.

До последней секунды продолжались в напряжении зрителей рыцарские бои в номинации «Щит – меч». Здесь, кроме мужчин, принимали участие и женщины. Они сражались как против друг друга в чисто женском турнире, так и в мужском турнире, получив в два раза больше удовольствия.

Одновременно в тени деревьев, напротив Круглого двора проходил турнир лучников. Искусные стрелки-лучники в древних нарядах на лоне живописной природы сквера - это очень зрелищно!

После командных боев была небольшая пауза, которую заполнил мини-спектаклем средневековый театр, а затем выступала сумская группа, играющая ирландскую музыку. В это время малышне, скупившей множество деревянного оружия, также разрешили посражаться на ристалище. Те, у кого не было оружия, просто кидались сеном. Всем было весело!

Вечером был рок-концерт и фаер-шоу.

Второй день

Второй день фестиваля порадовал его посетителей финальными боями в номинации «12 на 12». До финала дошли сильнейшие, лучшие команды! На ристалище ярко себя проявили клубы исторической реконструкции из Киева, Харькова, Одессы, Сум. В составе харьковского клуба «Шарухань» дрался с противником с холодным оружием в руках профессиональный фехтовальщик Себастьян Порне из Франции.

Рыцарские турниры все время держали зрителей в напряжении. Для одних клубов они стали победными, а другие получили качественный урок по фехтованию. В финале победу одержал клуб исторического фехтования «Повстанец». Не разочаровали многочисленных болельщиков постоянные участники - клубы «Акра» (Сумы), «Тамерлан» (Сумы), «Князь» (Харьков), «ДЗХ» (города - Днепр, Харьков, Запорожье, Кропивницкий), «Тангар» (Одесса), «Шарухань» (Харьков), «Ritter» (Молдова).

Силу, ловкость, духовную культуру запорожского казачества продемонстрировали на фестивале артисты арт-театра «Казацкая закалка» (Днепр). Этномузыкой и танцами в исторических костюмах дополнили фестивальную программу группы из Беларуси.

Торжественную церемонию награждения победителей, призеров среди рыцарей и лучников в командном и личном зачетах провел городской голова Юрий Бова. Он поблагодарил спортсменов - участников турниров за два замечательных дня, которые были насыщены незабываемыми эмоциями и впечатлениями и пригласил на фестиваль в следующем году. Шоу маст гоу он!