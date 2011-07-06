Локация - Могрица: 20 лет диалога с мирозданием Юбилейный ленд-арт симпозиум проходил в Могрице с 23 июня по 4 июля.

Об уникальной миссии Могрицы в украинском творческом пространстве рассказала организатор и куратор Международного ленд-арт симпозиума «Простір Покордоння», известная украинская художница Анна Гидора и другие участники этого знакового мероприятия на пресс-конференции 4 июля.

На перекрестке времен, интересов и проблем

Большинство сумчан, интересующихся ленд-артом раз в год, воспринимают действо в Могрице как развлечение тусовки художников, традиционно привлекаемых в эти места фантастически богатым ландшафтом - с меловыми горами, холмами древних горидищ, лугами, уходящими в горизонт, рекой и лесом вдали.

Организаторы симпозиума, конечно, рады зрительскому интересу, но ставят перед собой более глобальные цели - экспериментируя, анализировать взаимодействие человека с пространством и в пространстве. В процессе диалога художника-творца с окружающей средой и рождаются шедевры ленд-арта. А их за два десятилетия, как утверждает Анна Гидора, создано немало.

- Творцы, более или менее серьезно занимающиеся искусством окружающей среды, согласятся с тем, что этих работ (классических) несколько. В прошлом году снова приехал к нам Станислав Турина и делал повторы (копии) работ, которые считаются в искусстве окружающей среды классическими (значимыми), - говорит художница.

Постоянные участники ленд-арт симпозиума отмечают, что каждый год бывает, как минимум, две работы, оставляющие след в истории симпозиума. Каждый год непредсказуем: неизвестно, кто это сделает. Бывает, человек приезжает впервые и, на всеобщее удивление, создает такое! Поэтому художники ежегодно съезжаются в Могрицу - посмотреть, что на сей раз выйдет у тебя и у других.

- Я думаю, 2013 год стал важнейшим шагом в развитии украинского ленд-арта. Наш симпозиум стал позиционировать себя как парк. В 2013 году мы попытались сделать стационарную площадку, а в 2014-ом начали эту идею осуществлять. В Украине такого нигде нет. И это, по моему мнению, основное достижение, - отмечает сумская художница, педагог, принимающий активное участие в организации симпозиумов, Наталия Кохан и напоминает об опыте Японии: - Там была территория с небольшими селами, которые практически не развивались, было много брошенных домов. И решили это место оживить, перенеся туда триеннале концептуального искусства. Приглашали лучших художников со всего мира, среди которых были художники ленд-арта. Они почему-то могут среди полей, где выращивается рис, ходят крестьяне, поставить произведения искусства, и они стоят в целости и сохранности. По статистике, с 2000 года (когда японцы начали это делать) поток туристов возрос в 10 раз. Строятся гостиницы, проходят культурные мероприятия, люди приезжают. Когда землетрясение повредило часть работ, местные жители их восстановили. Почему-то туда приезжают из других мест, чтобы посмотреть.

В этом году в выходные люди приезжали в Могрицу. Это радует. У нас вопрос стоит о сохранности произведений, т.е. о культуре общества.

- Как минимум надо выделить землю. Как минимум, надо дать деньги сельсовету на охрану и содержание. А вот от естественного разрушения объекты спасать не надо. Ведь это и есть функция объекта ленд-арта: он в природе растворяется и становится обычной средой обитания, - дополняет коллегу Анна Гидора. - Даже в маленьких странах есть огромные зоны, где делаются такие объекты, и это беда нашей страны, нашего менталитета, людей, которые не могут приехать спокойно погулять в Могрицу и найти эти объекты, охранять их. Это делает Гидора за собственные средства. Слава Богу, мы выиграли конкурс. К 20-летию нам помогли с организацией выставки. Значит, не будут все складываться, чтобы показать, что мы здесь есть. Есть мы здесь, на Сумщине!

Я прихожу на защиту проекта и прошу у громады (члены комиссии ведь от громады выбраны) средства. А они: какое отношение имеет Могрица к городу Сумы? Я им: почему художники из Сум не могут проводить мероприятие в Могрице? Это культура отношений.

В этом году основная профессиональная программа ленд-арт симпозиума в Могрице символически называлась «Перекресток времен» - проект, подводящий черту под опытом предыдущих 20 лет и прокладывающий новые смысловые пути для профессиональных художников. Остальные творческие личности своими идеями могли поделиться, работая в рамках открытой программы. В воскресенье, 2 июля, состоялась презентация проектов симпозиума – мероприятие интересное как для профессионалов, так и для зрителей.

- Нынешний год запомнится приездом новой генерации интересных людей, которые делали совсем неожиданные работы, - рассказывает Анна Гидора. - Мы не понимали: почему до этого это никто не сделал! Таких работ было несколько. Я думаю, для нашего сообщества художников это самое важное.

Важно, чтобы участники делали шаг вперед как в своем индивидуальном творчестве, так и в развитии ленд-арта в целом.

Анна Гидора вспоминает, как в 2003 году они повезли выставку о ленд-арте в львовскую галерею «Дзыга»:

- Потом в 2007 году к нам приехал Мирослав Вайда – известный художник, работающий с окружающей средой. Он сказал, что, придя на эту выставку, понял: то, что ему хотелось делать, но он стеснялся, оказывается можно делать - это искусство! После этого он начал работать в сфере взаимодействия с природой. И таких людей достаточно много.

Вот есть такой ленд-арт симпозиум. Там собираются достойные люди и делают ленд-арт искусство. И этим можно заниматься! Мне кажется, в этом смысле миссия Могрицы имеет очень большое значение, - считает Анна Гидора.

Почему не фест

- На самом деле нас все время склоняли к формату фестиваля, - продолжает организатор симпозиума. - Я задумывала его как творческий симпозиум, где люди экспериментируют. Мне хотелось создать творческую лабораторию, итогом работы которой были бы диспуты, обмен опытом, каталог, популяризация этого вида искусства не только в Сумах, а и в Украине.

Почему не фест. В Украине было несколько фестивалей. К примеру, такая уважаемая организация, как «Арт-поле», после того как здесь, в Могрице, консервировал туман Николай Журавель, решила: «О! Будут у нас лендартисты!» И начиная с 2002 года и до этого времени мне звонили из Одессы: мол, мы проводим этнофестиваль и видим, что чего-то не хватает, было бы очень хорошо, если бы приехали лендартисты и тут наделали инсталляций. Мы или вы водили бы экскурсии, и был бы у нас ленд-арт. К сожалению, такое восприятие ленд-арта как украшательства (как парковой скульптуры) не соответствует тому, как мы – художники - относимся к этому.

Взаимодействие художника с природой – это искусство, а не украшательство. Это совсем другой формат. Несколько последних лет на Венецианском биеннале проектов, связанных именно с окружающей средой, становится все больше и больше, они занимают почетные места и вызывают растущий интерес.

На самом деле наш симпозиум единственный в Украине. В Виннице («Мифогенез» проводится зимой. - Ред.) тоже делают хорошие работы. Но там холодно, нельзя долго находиться на природе. Если ты приехал с домашней заготовкой и быстро сделал, а место диктует что-то иное, у тебя нет времени на воплощение творческой идеи именно в этом пространстве.

Сумчанка Екатерина Геза представила работу "Music" на ленд-арт симпозиуме «Простір Покордоння».

- Я заметила, что музыка может работать «машиной времени». Жизненные периоды, зачастую подчиненные сюжетным линиям именно чувств, как бы ознаменовываются музыкой, которую мы слушали в то время. Спустя даже десятки лет, услышав именно ту мелодию, мы внезапно попадаем в то время, когда эта музыка была важна для нас, пересекаемся с собой прежним, испытываем бурную гамму давно уснувших ощущений. Керамические фрагменты складываются в ноты, любезно предоставленные мне композитором Александром Кохановским. Музыка про любовь разбегается рэгтаймом и разлетается по свету. Нотный стан напоминает рельсы, и это символ того, что прекрасно, когда движущей силой всего является именно любовь (в широком смысле). Используемый материал (керамика, которая, как известно, бьется) и фрагментарность нот подчеркивают хрупкость этого состояния, которое легко утратить. Интересно было наблюдать, как только что законченную мелодию, буря с 2-сантиметровым градом сыграла совершенно по-своему, разорвав нотный стан, сдвинув ноты со своих мест, но не со своих тактов, и ничего не разбив. Крепкая мелодия потому что, - объясняет автор работы.