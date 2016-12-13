«Оскар и розовая дама» Знаменитый во всем мире эпистолярный роман современного французского классика Эрика-Эммануэля Шмитта ("Оскар и Розовая Дама") о больном ребенке, который пишет письма Богу во спасение души, в свое время разорвал сердца Запада.

Десятки спектаклей в Европе, Канаде и Америке, фильмы на всех континетах. Эту же вечную историю перечитывают в Украине — с акцентом на наши коллизии, на наших реальных детей.

Спектакль «Оскар и розовая дама» с Ирмой Витовской в главной роли и музыкой «Океана Эльзы» - это история неизлечимо больного мальчика, который пишет письма Богу. Постановка - благотворительная. Создатели спектакля стремятся привлечь внимание к паллиативной помощи больным, которых врачи уже не в состоянии спасти.

Текст Шмитта здесь адаптируют не в моно-версии и в не дуэтном варианте (как в некоторых громких постановках на Западе и в РФ). Здесь, у нас, практически каждую страницу Эрика-Эммануэля раскладывают на разные голоса. Визуализируют уникальной анимацией Андрея Ярмоленко, задевают за душу песнями Святослава Вакарчука и оживляют практически каждый, даже второстепенный, образ.

Розовая Дама (рожденная фантазией Шмитта) — посредница между Богом и Человеком. Дама, видя мучения мальчика, предлагает ему увлекательную игру: пусть не в спасение, но в продолжение — жизни. Каждый день писать письма Богу. У Оскара получилось всего 10 писем.

Когда: 26 сентября

Где: Театр им. Щепкина

Адрес: пл. Театральная, 1

Время: 19:00

Цена: от 100 грн