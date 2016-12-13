Десятки спектаклей в Европе, Канаде и Америке, фильмы на всех континетах. Эту же вечную историю перечитывают в Украине — с акцентом на наши коллизии, на наших реальных детей.
Спектакль «Оскар и розовая дама» с Ирмой Витовской в главной роли и музыкой «Океана Эльзы» - это история неизлечимо больного мальчика, который пишет письма Богу. Постановка - благотворительная. Создатели спектакля стремятся привлечь внимание к паллиативной помощи больным, которых врачи уже не в состоянии спасти.
Текст Шмитта здесь адаптируют не в моно-версии и в не дуэтном варианте (как в некоторых громких постановках на Западе и в РФ). Здесь, у нас, практически каждую страницу Эрика-Эммануэля раскладывают на разные голоса. Визуализируют уникальной анимацией Андрея Ярмоленко, задевают за душу песнями Святослава Вакарчука и оживляют практически каждый, даже второстепенный, образ.
Розовая Дама (рожденная фантазией Шмитта) — посредница между Богом и Человеком. Дама, видя мучения мальчика, предлагает ему увлекательную игру: пусть не в спасение, но в продолжение — жизни. Каждый день писать письма Богу. У Оскара получилось всего 10 писем.
Когда: 26 сентября
Где: Театр им. Щепкина
Адрес: пл. Театральная, 1
Время: 19:00
Цена: от 100 грн
Билеты можно приобрести:
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