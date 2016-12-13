Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0597

«Оскар и розовая дама»

Знаменитый во всем мире эпистолярный роман современного французского классика Эрика-Эммануэля Шмитта ("Оскар и Розовая Дама") о больном ребенке, который пишет письма Богу во спасение души, в свое время разорвал сердца Запада.

Десятки спектаклей в Европе, Канаде и Америке, фильмы на всех континетах. Эту же вечную историю перечитывают в Украине — с акцентом на наши коллизии, на наших реальных детей.

Спектакль «Оскар и розовая дама» с Ирмой Витовской в главной роли и музыкой «Океана Эльзы» - это история неизлечимо больного мальчика, который пишет письма Богу. Постановка - благотворительная. Создатели спектакля стремятся привлечь внимание к паллиативной помощи больным, которых врачи уже не в состоянии спасти.

Текст Шмитта здесь адаптируют не в моно-версии и в не дуэтном варианте (как в некоторых громких постановках на Западе и в РФ). Здесь, у нас, практически каждую страницу Эрика-Эммануэля раскладывают на разные голоса. Визуализируют уникальной анимацией Андрея Ярмоленко, задевают за душу песнями Святослава Вакарчука и оживляют практически каждый, даже второстепенный, образ.

Розовая Дама (рожденная фантазией Шмитта) — посредница между Богом и Человеком. Дама, видя мучения мальчика, предлагает ему увлекательную игру: пусть не в спасение, но в продолжение — жизни. Каждый день писать письма Богу. У Оскара получилось всего 10 писем.

Когда: 26 сентября

Где: Театр им. Щепкина

Адрес: пл. Театральная, 1

Время: 19:00

Цена: от 100 грн

К сведению

Билеты можно приобрести:

  • sumy.karabas.com
  • - Центральная касса «Карабас» в ун-ге Киев 2 этаж, балкон
  • - Офис «Квартал-Концерт Сумы» - ул. Г. Кондратьева 25/1, 1 этаж, офис 2
  • - Касса возле гост-цы «Рейкартц» - Воскресенская, 1
  • - Касса в туристическом агентстве TPG - ул. М. Лушпы 8, 4 этаж
  • - Касса агентства AVIA - ул. Соборная, 19
  • - Касса в агентстве «Student travel» - ул. Соборная 29Г, вход со двора. ®
Досуг Спектакль

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