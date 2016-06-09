У Сумах Гришко та Нагієв заспівають пісні Магомаєва В рамках всеукраїнського туру «Ти моя мелодія», 3 жовтня в приміщенні театру ім. Щепкіна Народний артист України, лауреат національної премії Т. Г. Шевченка - Володимир Гришко - подарує сумчанам грандіозний концерт!

За підтримки посольства Азербайджану в Україні та Міністерства культури Азербайджану святковий концерт на честь 75-річчя Легендарного Мусліма Магомаєва. Незрівнянне виконання Народного Артиста України Влодомира Гришко і золотого баритону Азербайджану , фіналісту Голосу Країни 4 Вагіфа Нагієва лунатиме у музичному супроводі Grishko Orchestra Band.

У програмі прозвучать культові композиції: «О, море, море», «Ты - моя мелодія», «Королева красоты», «Чертово колесо», «Свадьба», українські відомі пісні та італійські світові хіти. І все це в супроводі Grishko Orchestra Band!

«У великого мистецтва немає національності, немає бар'єрів часу і кордонів. Геніальний співак Муслім

Магомаєв не міг належати тільки одному азербайджанському народові - він і його творчість належать людям. Будучи естетом не тільки на сцені, а й у житті, він ніс своє мистецтво людям з відкритим серцем. В нашому повсякденному житті мало культури та мистецтва. Цей проект є шансом познайомити молодь з творчістю кумира мільйонів цілої епохи, а людей старшого покоління - повернутися в молодість », - зізнається маестро Гришко.

Невичерпний талант Володимира Гришка підкреслюють його виступи з Лучано Паваротті, Андреа Бочеллі, Монсеррат Кабальє, Алессандро Сафіна, Демісом Руссосом, Ріккі е Повері, Амічі Форевер, Боні М. Володимир Гришко виступає на кращих сценах США, Китаю, Франції, Німеччини, Австрії, Італії, Шотландії, Чехії, Японії та інших країн.