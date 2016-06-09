У Сумах Гришко та Нагієв заспівають пісні Магомаєва

За підтримки посольства Азербайджану в Україні та Міністерства культури Азербайджану святковий концерт на честь 75-річчя Легендарного Мусліма Магомаєва. Незрівнянне виконання Народного Артиста України Влодомира Гришко і золотого баритону Азербайджану , фіналісту Голосу Країни 4 Вагіфа Нагієва лунатиме у музичному супроводі Grishko Orchestra Band.
У програмі прозвучать культові композиції: «О, море, море», «Ты - моя мелодія», «Королева красоты», «Чертово колесо», «Свадьба», українські відомі пісні та італійські світові хіти. І все це в супроводі Grishko Orchestra Band!
«У великого мистецтва немає національності, немає бар'єрів часу і кордонів. Геніальний співак Муслім
Магомаєв не міг належати тільки одному азербайджанському народові - він і його творчість належать людям. Будучи естетом не тільки на сцені, а й у житті, він ніс своє мистецтво людям з відкритим серцем. В нашому повсякденному житті мало культури та мистецтва. Цей проект є шансом познайомити молодь з творчістю кумира мільйонів цілої епохи, а людей старшого покоління - повернутися в молодість », - зізнається маестро Гришко.
Невичерпний талант Володимира Гришка підкреслюють його виступи з Лучано Паваротті, Андреа Бочеллі, Монсеррат Кабальє, Алессандро Сафіна, Демісом Руссосом, Ріккі е Повері, Амічі Форевер, Боні М. Володимир Гришко виступає на кращих сценах США, Китаю, Франції, Німеччини, Австрії, Італії, Шотландії, Чехії, Японії та інших країн.
Квитки, як завжди, можна придбати на сайті sumy.karabas.com або в касах агенції:
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