Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25176

Сергій Притула та «Вар’яти-шоу» у Сумах

Найбільш гастролююче україномовне гумористичне шоу країни – “Вар'яти-шоу” – вирушає в осінній тур.

За 7 років існування хлопці дали концерти майже в усіх містах України. Більш того, вже стало доброю традицією в одному місті давати не один, а одразу два, навіть і три концерти за приїзд. І кожного разу “Вар’яти” видають нову 2-годинну програму. Всі свої історії артисти беруть з власного життя. Вони не жартують про політику – тільки на побутові теми, зрозумілі кожному з нас. Саме завдяки цьому “Вар’яти” здобули народну любов. Тому на виступи приходять цілими родинами.

Минулого року “Вар’яти-шоу” вийшли на новий рівень і з’явились в телепросторі. Цієї осені в ефірі Нового каналу вийде другий сезон телеверсії “Вар’яти-шоу”, який, за словами артистів, буде ще більш цікавим та захоплюючим.

Приходьте на концерти “Вар’яти-шоу” і пориньте у світ сучасного якісного україномовного гумору. Концерт у Сумах відбудеться 19 листопада у театрі імені М.С. Щепкіна. Початок – о 19.00.

Продаж квитків:

 - https://sumy.karabas.com

- https://sumy.internet-bilet.ua

- в усіх касах квиткових операторів.®

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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