Сергій Притула та «Вар’яти-шоу» у Сумах

За 7 років існування хлопці дали концерти майже в усіх містах України. Більш того, вже стало доброю традицією в одному місті давати не один, а одразу два, навіть і три концерти за приїзд. І кожного разу “Вар’яти” видають нову 2-годинну програму. Всі свої історії артисти беруть з власного життя. Вони не жартують про політику – тільки на побутові теми, зрозумілі кожному з нас. Саме завдяки цьому “Вар’яти” здобули народну любов. Тому на виступи приходять цілими родинами.
Минулого року “Вар’яти-шоу” вийшли на новий рівень і з’явились в телепросторі. Цієї осені в ефірі Нового каналу вийде другий сезон телеверсії “Вар’яти-шоу”, який, за словами артистів, буде ще більш цікавим та захоплюючим.
Приходьте на концерти “Вар’яти-шоу” і пориньте у світ сучасного якісного україномовного гумору. Концерт у Сумах відбудеться 19 листопада у театрі імені М.С. Щепкіна. Початок – о 19.00.
- https://sumy.internet-bilet.ua
- в усіх касах квиткових операторів.®
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