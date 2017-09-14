Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13118

В Сумах показали комедию о верном двоеженце

Сумской областной театр для детей и юношества представил публике очередную премьеру — спектакль «Пойманный на горячем».

Постановка приурочена к юбилею заслуженного артиста Украины Сергея Федосенко. Называется спектакль —  «Пойманный на горячем». Режиссёр–постановщик — Анна Кобец. Она же — автор идеи музыкального оформления, где красной линией проходят песни «Битлз». Песни остроумно вкрапляются в ход действия, а финальная — «All You Need Is Love» — звучит вдохновенным и вполне уместным гимном любви.

Авторы определили жанр как «пикантная комедия». Сюжет, в двух словах состоит в следующем. Некий лондонский таксист Джон Смит много лет тайно живёт на две семьи. В обеих у него мир и лад, дети (в одной мальчик, в другой девочка) и любимые жёны. И вот однажды дети списываются в интернете, знакомятся и решают встретиться. Папа, естественно, в шоке…

Далее, публика разделяется на две группы. Для первой, состоящей в подавляющем большинстве из дам, начинается смешная комедия положений с множеством нелепых ситуаций, в которых оказываются главный герой и  его верный друг Стенли Поуни, роль которого блестяще сыграл артист Михаил Стрельченко. Хотя в финале выясняется, что не такой он уже и верный, этот Стенли…

Сразу отметим, что весь актёрский состав во главе с юбиляром великолепен в спектакле. Такое впечатление, что актёры – особенно жёны – Барбара Смит (Инна Алексенко) и Мэри Смит (заслуженная артистка Украины Анфиса Зинченко) играют самих себя – это высший пилотаж. Да и режиссёр явно чувствует себя в своей тарелке.

В общем, наблюдение за метаниями мужчины, попавшего волей судьбы в курьёзную ситуацию, дамам нравится. И изнутри, и снаружи. Оно и понятно.

А вот некоторым представителям меньшей группы, состоящей преимущественно из мужчин, не до смеха. Ещё бы, не дай бог оказаться в подобном раскладе – тут уже комедия превращается в трагедию. Тем более, что главный герой прямо заявляет в конце спектакля, что он искренне любит обеих своих женщин. Бывает ли так в реальной жизни? Сложно судить – тут у каждого свой опыт.

Впрочем, комедия – это вообще странный жанр. По большому счёту, зрители всегда смеются над тем, что для кого-то плохо и больно. Хорошо, когда всё хорошо кончается, как в спектакле, о котором идёт речь. А если нет?

В заключение, отметим чудесную актёрскую форму юбиляра – Сергея Федосенко. В какие только положения (в том числе, и в буквальном смысле этого слова) не ставит его режиссёр по ходу спектакля – и всегда это естественно, легко и органично, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.

 
 
К сведению

Ближайшие показы:

16 ноября, четверг, 18.00

17 ноября, пятница, 18.00

23 ноября, четверг, 18.00

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