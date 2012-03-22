16 ноября - Лондонская королевская опера в кино

Гений Пуччини с его незабываемой музыкой приглашает в романтический богемный Париж, и знакомит с любовной историей, которая завоевала сердца слушателей по всему миру.
По сюжету, бедный поэт Рудольф знакомится с вышивальщицей Мими, и они сразу влюбляются друг в друга. И их счастье оказывается под угрозой, когда Рудольф узнает, что Мими тяжело больна ...
Удивительные декорации и проницательность, которую привносит в популярный классическое произведение «Богемы» известный режиссер Ричард Джонс, создают незабываемый праздник для всех. И для этого не нужно лететь в Лондон на оперу в Ковент гарден.
Вы сможете в Сумах посетить эту постановку в кинотеатре "Планета Кино" - http://www.kisff.org/la-boheme/
Организаторы: KyivMusicFilm и Британский Совет в Украине ®
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