Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5890

16 ноября - Лондонская королевская опера в кино

Только один день, 16 ноября, в 20:00 единственный показ одной из самых популярных постановок Лондонской королевской оперы - "Богема" на большом экране кинотеатра "Планета кино" в Сумах.

Гений Пуччини с его незабываемой музыкой приглашает в романтический богемный Париж, и знакомит с любовной историей, которая завоевала сердца слушателей по всему миру.

По сюжету, бедный поэт Рудольф знакомится с вышивальщицей Мими, и они сразу влюбляются друг в друга. И их счастье оказывается под угрозой, когда Рудольф узнает, что Мими тяжело больна ...

Удивительные декорации и проницательность, которую привносит в популярный классическое произведение «Богемы» известный режиссер Ричард Джонс, создают незабываемый праздник для всех. И для этого не нужно лететь в Лондон на оперу в Ковент гарден.

Вы сможете в Сумах посетить эту постановку в кинотеатре "Планета Кино" - http://www.kisff.org/la-boheme/

Организаторы: KyivMusicFilm и Британский Совет в Украине ®

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Досуг Кино Опера Планета кино
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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