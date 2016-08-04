Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55127

У Сумах відкривається виставка, присвячена трагедії української культурної еліти

У четвер, 16 листопада, у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкривається виставка під назвою «Ми йшли в життя окремими шляхами…»

Головна мета виставки – висвітлення трагедії української культурної еліти, яка в ході революційних подій 1917-1921 рр. була головним рушієм національно-культурного відродження країни та через кілька років потрапила до категорії «розстріляного відродження».

До цієї когорти видатних українців належить Никанор Харитонович Онацький (1875-1937) – науковець, професійний художник, відомий музейник, талановитий педагог, поет, сценарист, археолог, громадський діяч: тричі засуджений і розстріляний за постановою особливої трійки за сфабрикованою справою 23 листопада 1937 р.

Архівні матеріали надають уявлення про останні роки життя людини, яка віддала себе музейній справі заради мистецтва та вищих духовних цінностей. Документи, пов’язані з репресією Онацького, на прикладі його долі, розкривають реальну картину сфабрикованих звинувачень, а твори 1930-х років підкреслюють ілюзію «щасливого» життя тогочасного періоду.

У 1930-і роки настав трагічний злам у формуванні мистецтва, були заборонені художні напрями, які склалися у попередні роки. Соціалістичний реалізм був єдиним офіційно дозволеним в Радянському Союзі «творчим методом» літератури і мистецтва.

Всупереч своїм переконанням, художники були змушені оспівувати «будівництво» нової держави, створювати типовий образ людини радянської доби. Проте деформації соціально-політичного клімату в країні не піддавалися митці старої школи як-то: Н. Онацький, І. Кавалерідзе, Ф. Кричевський, М. Кримов, Р. Фальк, І. Машков (у останнього страшна метафора – «криваві, порубані долі» – звучить у натюрморті з зображенням розрізаного кавуна, написаного 1937 року). Виставка демонструє й характерний тогочасний жіночий образ-типаж у портретах П. Волокидина, Г. Ряжського, О. Онацької; дещо депресивними виглядають природні краєвиди тих років.

Твори Никанора Онацького представлені камерними роботами різних років. В них переважає  ліричне сприйняття мінливого світу, філософське осмислення простого мотиву. Митець насолоджується красою рідної природи, занурюється у промені денного світла, чарується працею звичайних українських людей.

Виставка «Ми йшли в життя окремими шляхами…» триватиме до 16 грудня 2017 року, пише creativpodiya.com.

Досуг Выставка Никанор Онацкий
view counter

По тематике

«Переможці» добрались до Сум
16.03.2017 16:14

«Переможці» добрались до Сум

В выставочном зале конгресс-центра Сумского государственного университета 11 марта был представлен мультимедийный проект «Переможці»....

В Сумах снова увидели ангелов
21.12.2016 12:51

В Сумах снова увидели ангелов

Во вторник, 20 декабря, в Сумской городской галерее открылась выставка художницы Анны Черненко «Дивосвіт поруч»....

Звезды в квадрате
11.12.2016 15:21

Звезды в квадрате

В Сумах презентовали творческую арт-провокацию «Звёзды в квадрате»...

В Сумах показали неземные пейзажи
12.10.2016 15:05

В Сумах показали неземные пейзажи

Во вторник, 11 октября, в галерее актуального искусства «АкадемArt» открылась выставка художницы Надежды Белокур «Планета множества светил»....

В Сумах открылась выставка "16+"
04.08.2016 15:53

В Сумах открылась выставка "16+"

Во вторник, 2 августа, в выставочном зале «Филантроп» открылась экспозиция работ сумской художницы Ирины Гаршиной....

view counter

Новости

Тарифы растут: в Сумах состоялись общественные слушания по тарифам на тепло (видео)
Вчера 10:29
На парковке универмага «Киев» 18-летний запорожец размахивал пистолетом
Сегодня 17:40
В Сумах подумают над бесплатным проездом для школьников
Сегодня 17:29
Сумщина подписала меморандум о взаимопонимании с Альянсом Мост шелкового пути
Сегодня 17:18
В Сумах переоснастили КНС-2 современным насосным оборудованием
Сегодня 17:11
В центре Сум незаконно рисуют мурал «Східного корпуса»
Сегодня 17:01
Пограничники задержали грузовик с лошадьми
Сегодня 16:31
Спасатели предупреждают о тумане
Сегодня 16:17
Конотопские полицейские поймали очередного любителя наркотиков
Сегодня 15:50
В СумГУ подорожают тарифы на содержание общежитий
Сегодня 15:05
Серийного квартирного вора взяли под стражу
Сегодня 14:42
На Сумщине задержали налоговика на взятке
Сегодня 14:16
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
"Богема" Ричард Джонс (Великобритания, 2017)
"Богема" Ричард Джонс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
20.00
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.