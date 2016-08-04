У Сумах відкривається виставка, присвячена трагедії української культурної еліти У четвер, 16 листопада, у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкривається виставка під назвою «Ми йшли в життя окремими шляхами…»

Головна мета виставки – висвітлення трагедії української культурної еліти, яка в ході революційних подій 1917-1921 рр. була головним рушієм національно-культурного відродження країни та через кілька років потрапила до категорії «розстріляного відродження».

До цієї когорти видатних українців належить Никанор Харитонович Онацький (1875-1937) – науковець, професійний художник, відомий музейник, талановитий педагог, поет, сценарист, археолог, громадський діяч: тричі засуджений і розстріляний за постановою особливої трійки за сфабрикованою справою 23 листопада 1937 р.

Архівні матеріали надають уявлення про останні роки життя людини, яка віддала себе музейній справі заради мистецтва та вищих духовних цінностей. Документи, пов’язані з репресією Онацького, на прикладі його долі, розкривають реальну картину сфабрикованих звинувачень, а твори 1930-х років підкреслюють ілюзію «щасливого» життя тогочасного періоду.

У 1930-і роки настав трагічний злам у формуванні мистецтва, були заборонені художні напрями, які склалися у попередні роки. Соціалістичний реалізм був єдиним офіційно дозволеним в Радянському Союзі «творчим методом» літератури і мистецтва.

Всупереч своїм переконанням, художники були змушені оспівувати «будівництво» нової держави, створювати типовий образ людини радянської доби. Проте деформації соціально-політичного клімату в країні не піддавалися митці старої школи як-то: Н. Онацький, І. Кавалерідзе, Ф. Кричевський, М. Кримов, Р. Фальк, І. Машков (у останнього страшна метафора – «криваві, порубані долі» – звучить у натюрморті з зображенням розрізаного кавуна, написаного 1937 року). Виставка демонструє й характерний тогочасний жіночий образ-типаж у портретах П. Волокидина, Г. Ряжського, О. Онацької; дещо депресивними виглядають природні краєвиди тих років.

Твори Никанора Онацького представлені камерними роботами різних років. В них переважає ліричне сприйняття мінливого світу, філософське осмислення простого мотиву. Митець насолоджується красою рідної природи, занурюється у промені денного світла, чарується працею звичайних українських людей.

Виставка «Ми йшли в життя окремими шляхами…» триватиме до 16 грудня 2017 року, пише creativpodiya.com.