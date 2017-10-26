Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:21202

Суми долучаються до Jazz Bez

Цього року вперше Суми долучаються до проведення ХVII Міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez.

Лише один день, 5 грудня, у Сумах виступить польський джаз-бенд Adam Jarzmik Quintet - переможці цьогорічного культового польського фестивалю «Jazz nad Odrą». До Сум гурт приїде в рамках ХVII Міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez, який вперше розширився до північного сходу України. В Україні квінтет почують лише у 5 містах, серед яких Львів, Київ, Луцьк, Тернопіль, Рівне і... Суми!

Проект Adam Jarzmik Quintet виник 2015 року в Катовіцах. Гурт презентує авторську музику, створену композитором Адамом Яжміком. Серед гігантів джазу, творчість яких інспірувала музику гурту, хлопці вказують Brad Mehldau, Aaron Parks та Aaron Goldberg.

Поза власними творами, Adam Jarzmik Quintet грає безсмертні джазові стандарти, пропущені через своє відчуття та подані у нових музичних формах.

Весною цього року гурт видав свій дебютний альбом «Euphoria». Кожен з учасників проекту є перспективним музикантом, що активно концертує у Польщі та за її межами.

Серед нагород, які встиг завоювати квінтет: 2-ге місце на «Jazz Nad Odrą» 2016 р., 1-ше місце «Pro Jazz Festiwal w Kołobrzegu», 1-ше місце на «Blue Note Competition w Poznaniu», 1-ше місце на «Bielskiej Zadymce Jazzowej» та Grand Prix на «Jazz Nad Odrą» 2017 р.

Докладніше: www.adamjarzmik.com

http://dzyga.com/artists/adam-jarzmik-quintet/

Квитки з'являться у продажі в касах Karabas.com з 20.11.2017 р.

Вартість квитків: від 120 грн. до 50 грн.

З питань акредитації звертайтеся за номером: 066 223 91 10 (Ковалевська Ольга).

Фото
Досуг Анонс Джаз

По тематике

Bahroma отправляются в тур по Украине
Вчера 20:06

Bahroma отправляются в тур по Украине

Финалисты украинского Евровидения Bahroma едут в тур по Украине...

Сергій Притула та «Вар’яти-шоу» у Сумах
14.11.2017 16:25

Сергій Притула та «Вар’яти-шоу» у Сумах

Найбільш гастролююче україномовне гумористичне шоу країни – “Вар'яти-шоу” – вирушає в осінній тур....

До Сум приїде «СКАЙ»
10.11.2017 12:22

До Сум приїде «СКАЙ»

Триває всеукраїнський ювілейний тур гурту «СКАЙ». Початок ювілейного туру «СКАЙ 15 років» відбувся навесні цього року, а вже восени гурт...

O.Torvald: концерт-презентація, концерт-кульмінація
30.10.2017 11:42

O.Torvald: концерт-презентація, концерт-кульмінація

4 листопада у Сумах виступить гурт O.Torvald, чим розпочне свій всеукраїнський тур та презентує нові пісні і новий образ....

Прем'єра: «Одвічна історія» від Театру Тіней «TEULIS» у Сумах!
26.10.2017 13:09

Прем'єра: «Одвічна історія» від Театру Тіней «TEULIS» у Сумах!

Всесвітньо відомий Театр Тіней «TEULIS», здивував багато світових столиць, після тріумфальної програми «Володарі Тіней», приготував своїм шанувальникам у 2017 році...

view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Музеи Ватикана 3D"
"Музеи Ватикана 3D"
Кино Планета Кино
18.00
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.