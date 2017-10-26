Суми долучаються до Jazz Bez

Лише один день, 5 грудня, у Сумах виступить польський джаз-бенд Adam Jarzmik Quintet - переможці цьогорічного культового польського фестивалю «Jazz nad Odrą». До Сум гурт приїде в рамках ХVII Міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez, який вперше розширився до північного сходу України. В Україні квінтет почують лише у 5 містах, серед яких Львів, Київ, Луцьк, Тернопіль, Рівне і... Суми!
Проект Adam Jarzmik Quintet виник 2015 року в Катовіцах. Гурт презентує авторську музику, створену композитором Адамом Яжміком. Серед гігантів джазу, творчість яких інспірувала музику гурту, хлопці вказують Brad Mehldau, Aaron Parks та Aaron Goldberg.
Поза власними творами, Adam Jarzmik Quintet грає безсмертні джазові стандарти, пропущені через своє відчуття та подані у нових музичних формах.
Весною цього року гурт видав свій дебютний альбом «Euphoria». Кожен з учасників проекту є перспективним музикантом, що активно концертує у Польщі та за її межами.
Серед нагород, які встиг завоювати квінтет: 2-ге місце на «Jazz Nad Odrą» 2016 р., 1-ше місце «Pro Jazz Festiwal w Kołobrzegu», 1-ше місце на «Blue Note Competition w Poznaniu», 1-ше місце на «Bielskiej Zadymce Jazzowej» та Grand Prix на «Jazz Nad Odrą» 2017 р.
Докладніше: www.adamjarzmik.com
http://dzyga.com/artists/adam-jarzmik-quintet/
Квитки з'являться у продажі в касах Karabas.com з 20.11.2017 р.
Вартість квитків: від 120 грн. до 50 грн.
З питань акредитації звертайтеся за номером: 066 223 91 10 (Ковалевська Ольга).
Финалисты украинского Евровидения Bahroma едут в тур по Украине...
Найбільш гастролююче україномовне гумористичне шоу країни – “Вар'яти-шоу” – вирушає в осінній тур....
Триває всеукраїнський ювілейний тур гурту «СКАЙ». Початок ювілейного туру «СКАЙ 15 років» відбувся навесні цього року, а вже восени гурт...
4 листопада у Сумах виступить гурт O.Torvald, чим розпочне свій всеукраїнський тур та презентує нові пісні і новий образ....
Всесвітньо відомий Театр Тіней «TEULIS», здивував багато світових столиць, після тріумфальної програми «Володарі Тіней», приготував своїм шанувальникам у 2017 році...