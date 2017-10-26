Суми долучаються до Jazz Bez Цього року вперше Суми долучаються до проведення ХVII Міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez.

Лише один день, 5 грудня, у Сумах виступить польський джаз-бенд Adam Jarzmik Quintet - переможці цьогорічного культового польського фестивалю «Jazz nad Odrą». До Сум гурт приїде в рамках ХVII Міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez, який вперше розширився до північного сходу України. В Україні квінтет почують лише у 5 містах, серед яких Львів, Київ, Луцьк, Тернопіль, Рівне і... Суми!

Проект Adam Jarzmik Quintet виник 2015 року в Катовіцах. Гурт презентує авторську музику, створену композитором Адамом Яжміком. Серед гігантів джазу, творчість яких інспірувала музику гурту, хлопці вказують Brad Mehldau, Aaron Parks та Aaron Goldberg.

Поза власними творами, Adam Jarzmik Quintet грає безсмертні джазові стандарти, пропущені через своє відчуття та подані у нових музичних формах.

Весною цього року гурт видав свій дебютний альбом «Euphoria». Кожен з учасників проекту є перспективним музикантом, що активно концертує у Польщі та за її межами.

Серед нагород, які встиг завоювати квінтет: 2-ге місце на «Jazz Nad Odrą» 2016 р., 1-ше місце «Pro Jazz Festiwal w Kołobrzegu», 1-ше місце на «Blue Note Competition w Poznaniu», 1-ше місце на «Bielskiej Zadymce Jazzowej» та Grand Prix на «Jazz Nad Odrą» 2017 р.

Докладніше: www.adamjarzmik.com

http://dzyga.com/artists/adam-jarzmik-quintet/

Квитки з'являться у продажі в касах Karabas.com з 20.11.2017 р.

Вартість квитків: від 120 грн. до 50 грн.

З питань акредитації звертайтеся за номером: 066 223 91 10 (Ковалевська Ольга).