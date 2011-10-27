В Сумах триумфально завершился «Бах-фест» В воскресенье, 19 ноября, завершился 22-й Международный фестиваль музыки Баха и эпохи барокко «Bach-fest».

В финальном концерте играли музыканты из Белгорода — Тимур Халиуллин (орган) и Владимир Исаев (фортепиано). Завершающий аккорд, как и ожидалось, прозвучал мощно, а Тимур Халиуллин в очередной раз покорил и так уже давно обожающую его сумскую публику.

В творчестве белгородского органиста замечательным образом сочетаются интеллект, техника, виртуозность владения различными музыкальными формами, тонкое понимание классики и традиции и современность звучания старинного инструмента. Произведения композиторов нового времени звучат так свежо и органично, будто бы орган – инструмент, созданный совсем недавно, для воплощения полётов творческой фантазии людей XXI века. Под стать органу Тимура Халиуллина звучал и рояль Владимира Исаева.

Карин Гиленхаммар (вокал), и Хенрик Берг (клавесин), россиянок Катерины Кузьминых (гамба) и Ирины Киселёвой (скрипка) и украинки Виктории Куриловой (флейта-траверсо). Сумы. Бах-фестА предшествовало концерту белгородских исполнителей выступление интернациональной команды из Бремена в составе двух шведов — Карин Гиленхаммар (вокал), и Хенрик Берг (клавесин), россиянок Катерины Кузьминых (гамба) и Ирины Киселёвой (скрипка) и украинки Виктории Куриловой (флейта-траверсо).

Все они давно живут и работают в Германии, что не могло не сказаться на их понимании музыки. На наш субъективный взгляд, это было одно из самых барокковых исполнений произведений эпохи Баха, из тех, что нам довелось слышать на фестивалях «Bach-fest».

Впрочем, практически все концерты «Бах-феста 2017» в этот раз были по-своему уникальны и можно смело утверждать, что фестиваль получился не только интересным, разнообразным и богатым на созвездие талантов, но и открыл двери для новых ожиданий. По, крайней мере, после барокковой оперы «Дидона и Эней» стало ясно, что есть ещё и великолепное английское барокко, а после музыкальной дуэли, устроенной екатеринбуржцем Тарасом Багинцом – французское.

Коллективные импровизационные проекты, как у москвича Назара Кожухара совестно с Прахт-ансамблем из Одессы, авторская музыка (Тимур Халлиулин), концерт- лекция (Тарас Багинец), опера, классические ансамбли — всё это составило программу именно фестиваля как праздника, а не просто серии концертов, посвященных старинной музыке.

Поэтому мы уже с нетерпением ждём его продолжения весной, когда придёт время «Органума» — ещё одного международного фестиваля классической музыки, придуманного и уже много лет ежегодно проводимого в Сумах Орестом Ковалем.

Игорь Касьяненко, медиа портал АТС creativpodiya.com