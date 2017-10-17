Bahroma отправляются в тур по Украине Финалисты украинского Евровидения Bahroma едут в тур по Украине

“Им присуще редкое для постсоветского пространства качество - интеллигентность”, - говорит Святослав Вакарчук. “Эти песни хочется напевать”, - комментирует Ренарс Кауперс, лидер латвийской группы BrainStorm. “Надежда отечественного поп-рока”, - пишут о них ELLE Украина.

Группа Bahroma появилась в 2009 году. Их дебютный клип “Надолго” спродюсировал участник культового украинского коллектива Океан Ельзи Милош Елич. Видео попало в ротацию многих музыкальных каналов. В 2011 году Bahroma стали финалистами украинского отборочного тура “Евровидения”. Первый альбом группы увидел свет в 2014 году. С того момента музыканты активно развиваются. За 8 лет творчества Bahroma успели выступить на всех главных фестивалях Украины, играли на одной сцене с Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, Океан Эльзы, Ляпис Трубецкой, а их сингл “На глубине” стал саундтреком к сериалу “Киев днём и ночью”.

Музыкальная история фронтмена Bahroma Романа Бахарева началась в городе Торез Донецкой области. Там музыкант пел в своей первой группе “Криков нет”. Позже он переехал в Киев и получил диплом вокалиста и преподавателя вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств. С 2009 года и по сей день Роман является бессменным лидером группы Bahroma.

Сегодня Роман Бахарев не только пишет музыку, но и является официальным представителем ЮНИСЕФ в Украине. Однажды Роме предложили бросить рок-группу и петь в дуэте с Настей Каменских, но он отказался.

В ноябре группа Bahroma презентует новый альбом “ДОМ”. Он станет четвертым студийным лонгплеем музыкантов. Работа над ним началась год назад, во время европейского тура коллектива.

“В нашем европейском туре мы посетили Нидерланды, Германию, Бельгию, Чехию и Польшу. За это время я сочинил стихи для нескольких новых песен. Вернувшись в Киев, мы арендовали дом, чтобы продолжить работу над новым материалом. Первым синглом из будущего альбома стала песня "Камень". Видео на сингл нам помогла снять команда Like This Film. Запись альбома “ДОМ” проходила на нескольких студиях: DYNAMIKA music, ISTOK studio, Lipkyzvukozapys. Это был период тщательного поиска звучания, гармонии и нужной лирики”, - комментирует вокалист группы Роман Бахарев.

Тур в поддержку нового альбома “ДОМ” охватывает все крупные города северо-востока Украины. Концерт в Сумах состоится 24 ноября в клубе Dialog.

Подробности на официальной странице группы:

https://www.facebook.com/bahromamusic/ ®