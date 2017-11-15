Сумская версия «Что? Где? Когда?» для всех желающих Сумчан приглашают принять участие в интеллектуальной игре с чаепитием. Игры «Что? Где? Когда?» проходят один раз в месяц в Сумской областной научной библиотеке. Ближайшая уже завтра - 28 ноября в 15.00.

Наш корреспондент побывала на одной из таких игр. Мозговой штурм длился полтора часа - три тура по десять вопросов. Три команды играют одновременно. Вопросы, заранее подготовленные работниками абонемента, выводятся на экран телевизора и зачитываются ведущей. На обсуждение командам дается 1 минута. Ответы принимаются в письменном виде. За правильный ответ положен один балл.

Для ума и сообразительности

Чтобы иметь представление об уровне сложности игры, попробуйте сами ответить на некоторые вопросы. К примеру:

- Бенито Муссолини любил выступать перед жителями итальянских городов с балкона, глядя на них сверху вниз. Какое прозвище в связи с этим было у Муссолини?

Правильный ответ – «Джульетта», дала одна команда из трех.

- По одной из версий они появились 4 тысячи лет назад в Финляндии и были сделаны из лошадиных костей. Что это?

Правильно ответила тоже только одна команда – «коньки».

- Закончите девиз спецподразделения американских морских котиков: «Единственный легкий день был…»

Конечно же, «вчера». Все команды ответили правильно.

- Отсутствие какого органа не позволяет акулам останавливаться ни на мгновение, иначе они утонут?

Оказывается, у акул нет плавательного пузыря. И об этом знали игроки только одной команды. Зато все три команды знают, что провожая на рыбалку, рыбаку желают «ни хвоста, ни чешуи» (аналог пожелания охотнику «ни пуха, ни пера»). Все знают, что средневековые алхимики называли меркурием ртуть, а не какой либо иной металл…

Всех порадовали вопросы с юмором, однако не все смогли на них заработать по баллу:

- На рекламе какого заведения изобразили выходящего оттуда Михаила Горбачева без родимого пятна?

Одна из команд ошибочно решила, что это роддом. Две остальные были едины в правильном ответе – «химчистка».

- Почему метеусифобией страдают только женщины?

На этот вопрос никто не ответил правильно. Вариант «потому что у них нет усов» всем поднял настроение, но балла не принес. Правильный ответ: потому что метеусифобия – это страх беременности.

Заключительную точку в этой игре поставил вопрос-загадка с очень простой, как выяснилось потом, отгадкой:

- Он родился во время кризиса и рано ушел из дома. Чтобы выжить, он вынужден был давать концерты, но четвертый стал для него смертельным. Кто это был и кто его убил?

Одну из команд подвела серьезность: «Моцарт и Сольери» - в данном случае не подошли. В то время как две другие просекли подвох и дали правильный ответ – «Колобок, а убийца – лиса».

На этой веселой ноте подвели итоги. Победителями стали сразу две команды «Парус» и «Товарищ», набравшие по 18 баллов, «Черемшина» с 12-ю баллами заняла второе место. Только единичные вопросы остались без правильного ответа. Примечательно: при довольно таки напряженном темпе игроки успевают попивать чаек с конфетами, что придает мероприятию теплую, дружескую атмосферу.

Добро пожаловать!

Как рассказала инициатор и организатор таких интеллектуальных встреч, заведующая отделом абонемента Сумской областной научной библиотеки Людмила Яценко, все начиналось три года назад. До этого многие игроки участвовали в турнирах, которые проводились во Дворце детей и юношества.

- Там был другой формат. Мы его адаптировали к условиям библиотеки, - говорит Людмила Яценко. - Изначально у нас играют три команды – «Товарищи», «Парус» и «Черемшина». У каждой из них есть свой девиз и гимн, который обычно исполняется на праздничных играх. Вообще праздничные игры у нас проходят очень интересно, театрализовано.

Сначала в командах было по четыре человека, сейчас, если собираются все игроки, - по шесть. Понятно, что люди по независящим от нас причинам не могут ходить постоянно. Бывает в команде и два человека. Наши игроки живут не только в Сумах, некоторые приезжают из окрестных сел. Зимой больше участников, т.к. у людей больше свободного времени (многие наши эрудиты еще и дачники).

Средний возраст участников – 40-50 лет. В основном это преподаватели школ, педагогического университета, инженеры, врачи, студенты. Есть поэтесса, фермер, военнослужащий в отставке... В «Черемшине» у нас четыре мужчины. «Парус» - женская команда. В «Товарище» есть и женщины и мужчины.

Мы приглашаем всех желающих. Кто хочет проявить свои знания и эрудицию в командной игре, узнать много интересного, добро пожаловать! Никаких взносов нет. У нас все демократично. Вопросы в основном на логику, из всех отраслей знаний. Информацию о предстоящей игре и отчет об уже состоявшихся можно найти на нашей странице «Абонемент Сумской областной библиотеки» в Фейсбук. Объявления с анонсом игр есть непосредственно в библиотеке.

К сведению: Следующая игра намечена на вторник, 28 ноября. Всех желающих принять участие в битве эрудитов ждут в 15.00 в отделе абонемента (зал №2) Сумской областной научной библиотеки по адресу: ул. Героев Сумщины, 10.