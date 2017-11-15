Качественное телевидение и интернет от Воля в Сумах ® Есть большая заслуга в том, как мы перешли от черно-белого экрана до изображения в формате Full-HD и 4К, посекундной наполненности эфира и многообразию каналов.

Сегодня же можно выбирать не только программы и телепередачи, но и целые пакеты каналов, качество передаваемого звука и изображения, а также перематывать просмотр, ставить на паузу и многое другое! Все это стало доступно с помощью нескольких типов телевидения. Пользователи могут свободно выбрать интернет-провайдера в Сумах и подключать кабельное, цифровое и интерактивное ТВ, в зависимости от предоставляемых возможностей.

От аналогового и кабельного ТВ до IPTV

Тенденцию в технологичности возможностей ТВ-подключения можно проследить по типам вещания. Все они сегодня доступны к подключению, при условии работы с интернет-провайдером Воля.

• Первым на рынке услуг появилось аналоговое телевидение. Вещание от одного канала расширилось до 30-50. А подключение антенн и их расположение менялось с развитием технологий. Первые антенны ставили дома, потом они переместились на крыши жилых зданий и т.д. • Сегодня для того, чтобы провести аналоговое телевидение, в квартиру заводят кабель. И такую услугу подключения кабельного ТВ предлагает Воля. Подобное обслуживание сегодня стоит относительно недорого, а телезритель в результате получает бесперебойный прием пакета каналов разнообразных тематик на свое усмотрение. И за небольшую ежемесячную абонентскую плату у него полный доступ к каналам, качественное изображение и звук. • Спутниковое телевидение транслирует информацию с помощью специальных тарелок и спутника, расположенного на орбите Земли. Картинка показывается качественная, а многообразие каналов со всего мира поражает. Таким путем ваша тарелка ловит сигналы бесплатных каналов и транслирует их через ТВ-тюнер прямо на телевизор. Вы выбираете подходящие передачи к просмотру, но наиболее интересный контент можно найти в платных подписках. Но цена на них и установку оборудования значимая. • Подключение цифрового ТВ в Сумах проводится с помощью специального тюнера, через него сигнал передается прямо к телевизору. Приобрести такое устройство домой при подключении придется, чтобы поступающий сигнал перекодировался в четкую картинку. А для получения передач в HD-качестве, компания Воля предлагает специальный HD-тюнер. Устройство улавливает определенный набор каналов, которые транслируются без помех и зернистости, выдавая полностью четкое изображение. • Принцип работы IPTV схож с цифровым, различия лишь в возможности продуктивной работы с изображением в реальном времени. Трансляция интерактивного телевидения также осуществляется через специальное приспособление, но в Сумах интернет-провайдер Воля предлагает взять гаджет в аренду. При этом у пользователя открыт доступ к каналам самого разного наполнения, возможно подключить до 3000 каналов, которые предоставляют интересный, разнообразный контент! От научного сотрудника до маленького ребенка, – всем будет занимательно смотреть передачи. Но одним просмотром здесь не ограничиться.

Особенности интерактивного ТВ

IPTV телевидение ВОЛЯ ТВ подразумевает под собой:

• онлайн-доступ к огромному количеству каналов; • передачу изображения в лучшем качестве, доступном на сегодняшний день; • возможность работы с изображением при онлайн-трансляции: перемотка, пауза, переключение; • уникальная возможность создавать свою фильмотеку.

Кроме этого, интернет-ТВ открывает постоянный доступ к спортивным и детским передачам, календарю, новостным каналам, прогнозу погоды, курсу валют, телевизионной программе.

Интернет-провайдер Воля в Сумах предлагает различные услуги в сегменте подключения интернета и ТВ-передачи. Интерактивное ТВ – одно из ответвлений сферы деятельности. Подключить современную трансляцию можно за один день. Достаточно заказать пакет услуг от Воля, и уже в течение трех рабочих дней подключение будет выполнено. Стоимость и действующие акции указаны на сайте. Смотреть любимые фильмы и телепередачи в классном качестве, без рекламы, в режиме онлайн – проще простого, если у вас интерактивное ТВ от компании Воля.