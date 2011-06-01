Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30176

В Сумах звучал джаз по-польски

Во вторник, 5 декабря, в зале сумской областной филармонии звучал джаз в исполнении польского квинтета Adam Jarzmik Quintet.

Проект Adam Jarzmik Quintet возник 2015 году в Катовице. Группа, в основном, исполняет авторскую музыку, созданную композитором Адамом Яжмиком, который в квинтете играет на фортепиано. Великолепно играет. В какие-то моменты даже хотелось, чтобы духовые (саксофон и труба) немного помолчали, чтобы послушать только трио – фортепиано, контрабас и ударные. Вот этого, наверное, больше всего и не хватило – в том смысле, что всё было, но было мало именно сольных номеров, потому что музыканты оказались виртуозами и мыслят они как-то по-особому по-европейски, надо понимать.

В целом, это и есть основное ощущение после концерта – мало (всего чуть больше часа даже с номером на бис). Хотелось слушать ещё. Кроме авторских композиций Адама Яжмика звучали мировые джазовые стандарты. Программа получилась одновременно и концептуальной, и — джаз всё же — импровизационной. Порой всё это звучало непривычно холодно, для нас, привыкших к более эмоциональному джазу. Однако переполненный зал был покорён, а искренняя и продолжительная овация в конце не только ясно продемонстрировала уровень впечатленности публики.
Концерт прошёл в рамках ХVII Международного джазового фестиваля Jazz Bez, который впервые расширился до северо-востока Украины и объединил вокруг джаза украинские Киев, Сумы, Тернополь, Луцк, Ровно, Ужгород, Дрогобыч и Стрый и польские Варшаву, Вроцлав, Перемышль, Люблин, Белосток.

Организатор концерта в Сумах – МО «Дзиґа» (Львов) и недавно созданная «Urban Lys. Майстерня творчих ідей». Её руководитель, идейный вдохновитель и главная движущая сила – сумчанка Ольга Ковалевская.

Кроме польских джазмэнов «Майстерня» также запомнилась организацией приезда в Сумы звезды мировой этно-музыки Марьяны Садовской из Кёльна с программой «iSadovska - Тут і Тепер», который также прошёл в рамках фестиваля «Jazz Bez 17», пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.

Игорь Касьяненко

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