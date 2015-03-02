Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:0654

Новое 3D-путешествие в Италию в кино - «Флоренция и Галерея Уффици в 3D»

21 декабря в Сумах покажут уникальный 3D-кинотур к жемчужине Италии - Флоренции, в самом сердце которой расположился роскошный старинный дворец, главный музей Ренессанса - Галерея Уффици.

Зрители смогут насладиться выдающейся коллекцией гениальных творений в истории искусств в городе, который стал альма-матерью для легендарных создателей - Микеланджело, Брунеллески, Рафаэля, Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли.
 
Фильм позволит посетить главную итальянскую сокровищницу - Галерею Уффици - величественный дворец с висячими садами, роскошными театром, зданиями 13-го века и уникальной картинной галереей. Среди коллекции шедевров знаменитых мастеров Возрождения вы увидите полотна Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», гравюры, картины и автопортреты, всемирно известную Венеру Медичи, главную скульптуру из уникального собрания галереи. Также, после реставрации, перед вами появится знаменитое «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи.
 
В кинопутешествие зрителей проведет покровитель наук и искусств эпохи Возрождения Лоренцо Медичи, а также главный специалист по искусству того времени Артуро Галансино (куратор Королевской академии в Лондоне и новый глава Палаццо Строцци во Флоренции). В середине галереи тур продолжит Антонио Натали, директор Уффици.
 
«Флоренция и Галерея Уффици в 3D» - это невероятные съемки с применением передовых технологий 3D и 4K, захватывающие дух ракурсы, многоуровневые панорамы и новейшие технологии объемного изображения, которые позволят почувствовать абсолютный и уникальный эффект погружения в настроение Флоренции.
 
Показ состоится в кинотеатре Планета кино, в 18:00.
Фильм демонстрируется с украинской озвучкой. ®

Досуг Кино

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