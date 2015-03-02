Новое 3D-путешествие в Италию в кино - «Флоренция и Галерея Уффици в 3D» 21 декабря в Сумах покажут уникальный 3D-кинотур к жемчужине Италии - Флоренции, в самом сердце которой расположился роскошный старинный дворец, главный музей Ренессанса - Галерея Уффици.

Зрители смогут насладиться выдающейся коллекцией гениальных творений в истории искусств в городе, который стал альма-матерью для легендарных создателей - Микеланджело, Брунеллески, Рафаэля, Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли.

Фильм позволит посетить главную итальянскую сокровищницу - Галерею Уффици - величественный дворец с висячими садами, роскошными театром, зданиями 13-го века и уникальной картинной галереей. Среди коллекции шедевров знаменитых мастеров Возрождения вы увидите полотна Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», гравюры, картины и автопортреты, всемирно известную Венеру Медичи, главную скульптуру из уникального собрания галереи. Также, после реставрации, перед вами появится знаменитое «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи.

В кинопутешествие зрителей проведет покровитель наук и искусств эпохи Возрождения Лоренцо Медичи, а также главный специалист по искусству того времени Артуро Галансино (куратор Королевской академии в Лондоне и новый глава Палаццо Строцци во Флоренции). В середине галереи тур продолжит Антонио Натали, директор Уффици.

«Флоренция и Галерея Уффици в 3D» - это невероятные съемки с применением передовых технологий 3D и 4K, захватывающие дух ракурсы, многоуровневые панорамы и новейшие технологии объемного изображения, которые позволят почувствовать абсолютный и уникальный эффект погружения в настроение Флоренции.

Показ состоится в кинотеатре Планета кино, в 18:00.