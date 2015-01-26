«Мир без войны» в СумГУ В СумГУ состоялся фестиваль творчества иностранных студентов «Мир без войны».

8 декабря в Сумском государственном университете состоялся традиционный фестиваль творчества для иностранных студентов, сообщает сайт вуза.

В этом году фестиваль получил новое название - «Мир без войны». Первый проректор СумГУ Василий Карпуша в своем приветственном слове к студентам отметил: «Наш университет - это очень большая многонациональная семья. Очень приятно, что мероприятие демонстрирует: студенты здесь живут мирно, в согласии, они поддерживают друг друга. Эта семья имеет общее название - СумГУ. Я хочу пожелать всем нам, в первую очередь, мирного неба. Не забывайте о том, что ваши успехи способствуют миру на всей Земле!».

Первой частью мероприятия стал благотворительная ярмарка национальных блюд. Студенты-иностранцы СумГУ ярко представляли свои страны. В национальных костюмах, с флагами в руках, выполняя национальные песни - иностранцы угощали гостей традиционными блюдами своих стран. Всего желающие могли попробовать 13 блюд из разных уголков мира: «Куриный пилав» (Африка), «Салат «Хе» (Азия), «Кята» (Азербайджан), «Рис карри с курицей» (Индия), «Пироги с зеленью» (Туркменистан), «Курица в лаваше» (арабское блюдо), «Вареники с картошкой» (Украина), «Потапцы» (Украина), «Бирияни» (Индия), плов «Пилав» и «Самоса» (Танзания), «Мтабель »(Палестина), «Эллоф» (Нигерия). На десерт - традиционный торт от поваров СумГУ.

Параллельно с дегустацией заморских блюд, гости изучали и культуру иностранцев - учились писать китайские иероглифы, делать традиционные праздничные китайские открытки; более смелые решились на индийское мехенди (рисование хной на теле).

После вкусного угощения началась вторая часть фестиваля - конкурсная программа. Иностранные и украинские студенты объединились для создания яркого шоу. В результате 2 часа зрители наслаждались яркими танцами, пением, декламацией авторских стихов талантливых студентов. Благодарные зрители поддерживали артистов не только овациями - присутствующие танцевали и подпевали прямо с мест в зрительном зале.

По словам одного из организаторов фестиваля заместителя директора по воспитательной работе Департамента международного образования СумГУ Юлии Кац, мероприятие призвано не только представить культуру и обычаи разных стран мира, но и объединить иностранных студентов университета благородным делом, призывая к миру:

«В некоторых странах, которые представлены в нашем университете, продолжаются войны. Поэтому эта тема сегодня актуальна для многих студентов - как иностранцев, так и украинцев. Такие мероприятия очень важны для укрепления международных отношений».