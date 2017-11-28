Медовая с перцем: мифы и правда о легендарном напитке Украинцы – креативная нация. Ведь кому еще могла прийти идея соединить водку, мед, перец и травы, чтобы получить и горячительный напиток для любого застолья, и подарок, который можно с гордостью презентовать даже иностранному гостю.

Если быть более точными, в свое время такой рецепт первыми в мире придумали и запатентовали технологи международного бренда Nemiroff. «Украинская медовая с перцем» на протяжении многих лет пользуется неугасаемой популярностью и даже стала визитной карточной нашей страны. Как и любой прославленный продукт, она успела обрасти мифами и легендами. Сегодня мы попробуем разобраться, что из этого правда, а что лишь домыслы.

Миф 1. Для «Медовой с перцем» нужен мед с горчинкой. Чтобы получить его, специальный человек на пасеке злит пчел.

Отбирая мед (как правило, гречишный), специалисты Nemiroff особое внимание обращают не только на его основные качества, но и на наличие во вкусе и аромате легкой горчинки. Она необходима для того, чтобы обеспечить гармоничное сочетание компонентов. А вот каким образом пчеловоды обеспечивают эту горчинку, пожалуй, знают лишь они и… пчелы. В любом случае никаких посторонних добавок в меде быть не может – производитель строго это контролирует. А закупает сладкий продукт исключительно на проверенных пасеках.

Миф 2. В Индии перец чили для «Медовой с перцем» имеют право собирать и чистить только мужчины, так как там принято считать, что это напиток исключительно для мужчин.

Возможно, это и не миф, а проявление находчивости индийских мужчин. Утверждать не беремся (вдруг это вообще такой шифр: «Пошел собирать чили»). Но перец чили для «Медовой» действительно поставляется из Индии. Правда, целым. А чистят его уже на заводе Nemiroff. Конечно же, заниматься этим могут как мужчины, так и женщины. Но перед тем, как попасть в Украину, перец проходит настоящий кастинг, на котором пристально изучают его цвет, размер и даже учитывают соблюдение всех требований при сушке. Каждый перчик кладется в бутылку вручную – и это еще одна возможность проконтролировать его качество.

Миф 3. Подробный рецепт «Медовой с перцем» знают только два человека во всем мире.

На самом деле, таких людей гораздо больше. Но они, действительно, не имеют права разглашать секрет, какие именно травы и в каких пропорциях используются для создания «Медовой с перцем». Благодаря этому до сих пор никому не удалось создать даже примерно похожий напиток.

Миф 4. Бутылка «Медовой с перцем» без дозатора – это подделка.

Вся «Медовая с перцем» всегда выпускалась без дозатора. Возможно, появление этого мифа связано с тем, что в линейке продукции Nemiroff дозатора нет только у нее. Это сделано для того, чтобы перец чили мог свободно попасть в рюмку. Как использовать его дальше – дело вкуса. Те, кому не хватает острых ощущений, могут его съесть. Нередко рачительные хозяйки используют такой перчик в кулинарии.

Миф 5. Если в вашу рюмку упал перец чили, вам идти за следующей.

Это вовсе и не миф, а традиция, которая своими корнями уходит в эпоху казачества. Ещё во времена Запорожской Сечи казаки любили побаловать себя водкой с перцем. У них было неписаное правило – последним свою порцию получал самый молодой казак – джура. Соответственно, ему и доставался перец из бутылки. А в знак уважения к старшим товарищам джура всегда бежал за «добавкой». Сейчас обычай утратил ультимативный характер, но суть его не изменилась. Если на вас закончилась «Украинская медовая с перцем», и маленький чили упал в вашу рюмку, просто улыбнитесь и оперативно поставьте на стол ещё одну бутылку.

Миф 6. «Медовую с перцем» можно употреблять только в чистом виде.

Неправда. «Медовая с перцем» уникальна тем, что ее можно употреблять как по правилам классических настоек (предварительно согрев рюмку в ладони, а затем насладившись букетом), так и в качестве основы для коктейлей. Особенно хороша она в «Кровавой Мэри», так как уже содержит в себе перец, что не требует добавления соуса Табаско по классической рецептуре этого коктейля.

Миф 7. «Медовая с перцем» согревает в 7 раз быстрее камина и в 3 раза быстрее тепловентилятора.

Нам самим стало интересно, откуда такие цифры? Неужели кто-то проводил подобные исследования? Если да, и результат оказался именно таким, мы не удивимся, ведь согревающий эффект от перцовки обсуждается с давних времен. А потому этот напиток всегда пользовался особенной популярностью в холодное время года. Вот и «Медовой с перцем» зачастую угощают со словами «Не мерзни!».

Как видите, «Украинская медовая с перцем» – напиток в буквально смысле легендарный. А еще его можно смело считать нашей гордостью, ведь «Медовую» знают и любят во многих странах мира. Кстати, говорят, что в одной из стран «Украинская медовая с перцем» уверенно победила в рейтинге лучших подарков на новоселье. Правда это или очередной миф, мы обязательно выясним и, конечно же, вам расскажем.