Лондонский королевский балет с рождественской сказкой «Щелкунчик» в кино 20 декабря, накануне Рождества, Британский Совет в Украине приглашает сумчан почувствовать праздничное настроение и окунуться в волшебную историю девочки Клары и ее Щелкунчика-Принца в постановке Лондонского королевского балета в Ковент Гарден.

Спектакль известного английского хореографа Питера Райта - одна из самых любимых публикой постановок «Щелкунчика» и гордость Королевского балета. Питер Райт восстановил классический балет Льва Иванова с его прекрасными декорациями, снежинками, что танцуют, и сценической магией.

По классическому сюжету, в рождественскую ночь юная Клара спускается в гостиную, чтобы поиграть со своим любимым подарком - куклой-Щелкунчика. Но таинственный волшебник Дроссельмеер ждет удобного момента, чтобы отправить ее в волшебное путешествие. Одержав победу над Крысиный король, Щелкунчик и Клара путешествуют через снежную страну в Королевство Сладостей, где Фея Драже развлекает их замечательными танцами.

Балет «Щелкунчик» стал одним из символов Рождества, а роскошная, полная чувственных моментов музыка Чайковского - наиболее узнаваемая из всех балетных партитур.