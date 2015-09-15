Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15108

Лондонский королевский балет с рождественской сказкой «Щелкунчик» в кино

20 декабря, накануне Рождества, Британский Совет в Украине приглашает сумчан почувствовать праздничное настроение и окунуться в волшебную историю девочки Клары и ее Щелкунчика-Принца в постановке Лондонского королевского балета в Ковент Гарден.

Спектакль известного английского хореографа Питера Райта - одна из самых любимых публикой постановок «Щелкунчика» и гордость Королевского балета. Питер Райт восстановил классический балет Льва Иванова с его прекрасными декорациями, снежинками, что танцуют, и сценической магией.
 
По классическому сюжету, в рождественскую ночь юная Клара спускается в гостиную, чтобы поиграть со своим любимым подарком - куклой-Щелкунчика. Но таинственный волшебник Дроссельмеер ждет удобного момента, чтобы отправить ее в волшебное путешествие. Одержав победу над Крысиный король, Щелкунчик и Клара путешествуют через снежную страну в Королевство Сладостей, где Фея Драже развлекает их замечательными танцами.
 
Балет «Щелкунчик» стал одним из символов Рождества, а роскошная, полная чувственных моментов музыка Чайковского - наиболее узнаваемая из всех балетных партитур.
 
Показ состоится 20 декабря в кинотеатре «Планета кино» в Сумах в 18-00.®
 
Досуг Кино
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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