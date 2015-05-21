КВН: Лысенко пошутил, что повышать стоимость проезда в маршрутках не будет В субботу, 16 декабря, в областном академическом театре им. Щепкина состоялся городской фестиваль КВН «Кубок мэра - 2017».

В 2-часовом марафоне юмора и сатиры, которой на этот раз было рамного больше, приняли участие аж 11 команд. Смешили зрителей ребята и девчата из команд «Жульпо», «Lustra» CНАУ, «Пуховичок» СФ ХНУВД, «Женская сборная Бездрика» СумГУ, «Просперитас», «Гостиница 72» СумГУ, «С акцентом» СумГУ, «Сборная СумГПУ им. А.С. Макаренко», школьная сборная «Кудри-мудри», «Лариса Долина», «Белиберда» СМНВО.

Было два конкурса: фристайл, во время которого команды могли шутить как угодно, в том числе с привлечением мэра. Ему на этот раз досталось больше всего – и за евролужи в евродворах, и за текущие крыши в маршрутках и на остановках, и на постоянное повышение проезда в маршрутках и т.д.

во второй конкурс отобрались 7 команд – это была разминка, которая, как ни странно закрывала турнир. Команды отвечали на вопросы жюри и мэра Александра Лысенко.

Он, кстати, и сам пытался шутить и дошутился до того, что сначала пообещал не поднимать тариф в маршрутках до 5 грн в этом и в следующем году, но затем признался, что пошутил. А вот команда победительница – «Женская сборная Бездрика» произвела на него такое впечатление, что он пообещал, без шуток, присоединить Бездрик к Сумам.

Второе место, между тем, разделили «Белиберда» СМНВО и «Сборная СумГПУ им. А.С. Макаренко», третье место – за командой «С акцентом» СумГУ.