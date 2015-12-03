В СумГУ выбирали супергероя В Сумском классическом вузе прошел конкурс «Мистер СумГУ 2017».

19 декабря в Сумском государственном университете впервые состоялся конкурс мужской силы и красоты «Мистер СумГУ 2017». По творческой концепции шоу 11 участников на несколько часов стали супер-героями комиксов издательства Marvel Comics, которые благодаря своему таланту и мужеству боролись с воображаемыми мировыми несправедливостями.

Конкурс состоял из двух частей. Первая часть - это голосование студентов за лучшего, по их мнению, кандидата на титул «Мистер СумГУ» в группе «Студенческий ректорат СумГУ» социальной сети Фейсбук. Вторая часть - творческая. В начале конкурса участники выступали в совместном дефиле, где в образах «Супер-героев» демонстрировали свои умения держаться на сцене и пластику. В следующем, интеллектуальном конкурсе, ребята должны были ответить на каверзные вопросы ведущей, проявив смекалку, оригинальность мышления и культуру речи. Далее было второе дефиле, в более традиционном стиле для мужчин - street-casual, то есть в повседневной одежде участников.

Ожидаемой частью конкурса, конечно же, был творческий этап, где ребята демонстрировали свои таланты. Первым на сцену вышел Никита Луцик (Бэтмен) - первокурсник факультета иностранной филологии и социальных коммуникаций. С помощью авторского стихотворения парень эмоционально передал зрителям чувственную историю своего героя. Григорий Майоров (Флэш) - студент первого курса учебно-научного института бизнес-технологий «УАБД» спел для зрителей под гитару. Как умеет любить Человек-паук, в своем танце продемонстрировал Илья Финогеев (первокурсник учебно-научного института права). В образе задумчивого и одинокого Призрачного всадника выступал Даниил Головаш (факультет технических систем и энергоэффективных технологий, третий курс). Парень выполнил эмоциональную песню под гитару. Следующий супергерой никогда не пользуется острыми предметами, ему это и не нужно - ведь он Росомаха. Его образ на сцене воплощал Влад Лобанов (студент первого курса факультета электроники и информационных технологий), который «зажег» зал своим завораживающим танцем. Колорита конкурса добавил студент из Судана Адам Омран Ахмед Шарафелдин (пятый курс, Медицинский институт). Парень превратился в талантливого врача Стрэнджа и подарил зала песню. Следующим на сцене появился Дмитрий Кругляк (Дэдпул) - первокурсник учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента имени Олега Балацкого. Участник показал себя в бальном танце. Второй представитель факультета ИФСК - первокурсник Валерий Никоненко в песне продемонстрировал романтическую и светлую душу Железного человека. Черная пантера, он же Игорь Кудояр (факультет электроники и информационных технологий, четвертый курс) в танце с двумя девушками показал всю пластичность, на которую только способны настоящие хищники. Мужественный Артур Тюленев (ТеСЕТ, пятый курс), он же Тор, талантливый сразу и в пении, и в танцах, что он и продемонстрировал зрителям. Последним выступал Роман Фрол (ТеСЕТ) - в образе Капитана Америки парень смешил зал в своем СТЭМе.

Завершающим этапом конкурсной программы для ребят стало дефиле «Вечерний образ». В классических костюмах, элегантные и мужественные участники демонстрировали, как должны выглядеть настоящие мужчины. Вместе с последним конкурсом для участников закончились и волнения перед выходом на сцену, однако появились другие - ожидание результатов жюри. Оценивали таланты ребят не менее талантливые женщины: Ольга Бондаренко - художественный руководитель культурно-художественного центра СумГУ, руководитель вокальной студии университета; Юлия Чудаева - руководитель танцевального коллектива «Джем» СумГУ, опытный игрок в КВН; Анна Сивовол - специалист управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации, Наталья Гордиенко - начальник отдела по внеучебной деятельности.

После нескольких минут ожидания, зал и участники приветствовали на сцене студенческого ректора СумГУ и председателя оргкомитета конкурса - Анастасию Гончарову, которая подвела итоги:

«Мистер зрительских симпатий» - Влад Лобанов

«Мистер Мужество» - Артур Тюленев

«Мистер Оригинальность» - Григорий Майоров

«Мистер Харизма» - Валерий Никоненко

«Мистер Артистичность» - Дмитрий Кругляк

«Мистер Стиль» - Игорь Кудояр

«Мистер Спорт» - Роман Фрол

«Мистер Элегантность» - Адам Омран

«Мистер Фото» - Илья Финогеев

«Мистер Драйв» - Даниил Головаш

«Мистер Галантность» - Никита Луцик

«Мистер Креатив» - Влад Лобанов

Победителем конкурса «Мистер СумГУ 2017» стал Артур Тюленев, представитель факультета ТеСЕТ. Звание «Вице-мистер СумГУ 2017» получил Игорь Кудояр, «2-м Вице-мистером СумГУ 2017» стал Роман Фрол, сообщает сайт вуза.