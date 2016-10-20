«Леонардо да Винчи: Гений в Милане» - новое путешествие по итальянскому искусству в кино 11 января в Сумах в кинотеатре "Планета кино" состоится показ фильма-экскурсии «Леонардо да Винчи: Гений в Милане», который продолжит серию путешествий по сокровищницам Италии в кино.

Лента создана на основе грандиозной экспозиции, посвященной Леонардо да Винчи в рамках EXPO в Милане. Гениальный Леонардо да Винчи жил в этом городе в разные периоды своей жизни, примеряя на себя роли художника, ученого, изобретателя.

На большом экране будут представлены обстоятельное исследование и история сотен картин художника, в том числе - легендарной «Тайной вечери» и «Атлантического кодекса», а также самая большая коллекция чертежей и произведений, его смелые эксперименты с техникой и механикой. Перед зрительским взглядом предстанут еще неизвестные места, такие как оригинальный виноградник Леонардо в Милане, и другие тайны гения.

Фильм предоставляет уникальный шанс исследовать жизнь и творчество одного из величайших художников за всю историю мира, а благодаря технологии 4K - заглянуть внутрь всех механизмов его разнообразного творческого процесса.

Показ состоится 11 января в кинотеатре "Планета кино" в 20:00

Фильм демонстрируется с украинскими субтитрами.®



