«Леонардо да Винчи: Гений в Милане» - новое путешествие по итальянскому искусству в кино

20 декабря, накануне Рождества, Британский Совет в Украине приглашает сумчан почувствовать праздничное настроение и окунуться в волшебную историю девочки...
21 декабря в Сумах покажут уникальный 3D-кинотур к жемчужине Италии - Флоренции, в самом сердце которой расположился роскошный старинный дворец,...
3D-тур по Ватикану и его музеям в кино «Музеи Ватикана 3D» ожидает сумчан 22 ноября....
Только один день, 16 ноября, в 20:00 единственный показ одной из самых популярных постановок Лондонской королевской оперы - "Богема"...
Предпремьерный показ первого сумского полнометражного фильма «Воскл!», съемки которого начались еще в 2007 году, прошел в среду, 12 октября в...