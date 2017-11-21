«Собор Святого Петра и патриарши базилики Рима в 3D» - новое путешествие по сокровищницам Италии в 3D 25 января жителей Сум приглашают в новый уникальный 3D-тур «Собор Святого Петра и Патриаршие базилики Рима в 3D», который даст возможность насладиться красотой и величием четырех Патриарших Базилик - Собором Святого Петра, Латеранским базиликой, Базилики Санта-Мария-Маджоре и Базилики Святого Павла за городскими стенами, не покидая свой город.

Четыре здания с их сокровищами и классическими произведениями искусства являются одними из самых популярных достопримечательностей в мире, и собирают миллионы путешественников и пилигримов. Известные эксперты представят собственный взгляд на базилики: их эволюцию, наиболее известные произведения искусства, истории жизни Пап и художников - от Микеланджело до Борромини, от Бернини в Доменико Фонтана, от Джото к Браманте.

Собором Святого Петра будет сопровождать Антонио Паолуччи, директор музеев Ватикана, богатство Латеранской базилики откроет Паоло Портогесси, известный архитектор. Базилику Санта-Мария-Маджоре покажет Клаудио Стринати, знаток истории искусств, а базилику Святого Павла за городскими стенами - Микола Форте, директор коллекции современного искусства музеев Ватикана.

Нарративная линия фильма - отрывки из «Римского журнала» Стендаля, позволит зрителям увидеть базилики глазами известного французского писателя, путешествовал по Италии в 19 веке.

Показы пройдут в кинотеатре "Планета кино".

Фильм демонстрируется на украинском языке.

Билеты - https://pay.planetakino.ua/hall/pk-sumy/429644?_ga=2.219180121.1543599455.1516187372-1522341451.1476708232 ®