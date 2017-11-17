Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13234

"Рафаэль: властелин искусства" - история итальянского гения в кино

14 февраля в Сумах зрители будут иметь возможность в формате 3D увидеть первый фильм о жизни и творчестве одного из самых известных художников мира - Рафаэля Санти - "Рафаэль: властелин искусства"!

Увлекательное путешествие жизненным путем и творчеством гения эпохи Возрождения начинается с Урбино - города, где родился этот выдающийся художник.
Оттуда, через Флоренцию, в Рим и Ватикан - туда, где произошел расцвет блестящей карьеры Рафаэля. Едва кто-то может похвастаться жизнью настолько захватывающим и наполненным событиями. Рафаэль творил только до 37 лет, но успел оставить заметный след в искусстве.
В фильме представлены двадцать музейных локаций, а также подробно разобраны более 20 произведений искусства, принадлежащих Рафаэлю. Эти произведения, как фотографии, подробно иллюстрирующие фрагменты его жизни. их чувственные и утонченные образы вызывают у современного зрителя сильный эмоциональный отклик, а профессиональные комментарии позволяют еще глубже погрузиться в происходящее на экране.
Фильм на украинском языке.
Показ состоится в кинотеатре "Планета кино" 14 февраля в 20:00.
Досуг Кино
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