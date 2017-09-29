В Сумах поставили спектакль о Холокосте

Режиссёр-постановщик – Вадим Шерстюк.
Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о жизни на грани смерти в вильнюсском гетто в 1942-1943 годах, где активно работал самодеятельный театр. Залы театра были переполнены. Билетов не было в продаже уже за две недели до спектакля, хотя ни один из зрителей не знал, будет ли у него завтрашний день. Премьера первого спектакля состоялась 4 месяца спустя после создания гетто, 18 января 1942 года. За два месяца до премьеры фашисты «ликвидировали» 50 тысяч из 70 тысяч жителей гетто.
Последний спектакль прошёл 20 сентября 1943 года. А через несколько дней все обитатели гетто были уничтожены.
В реалиях Украины XXI века пьеса, кроме рассказа о трагедии еврейского народа, приобрела дополнительные философские смыслы. Мы приведём только некоторые из них.
Во-первых, мы все рано или поздно смертны. Настоящее человеческое мужество состоит в том, чтобы зная об этом, до последнего мига жить достойно, как жили люди в гетто.
Во-вторых, вопрос цены индивидуальной человеческой жизни. Вначале начальник еврейской полиции, а затем и единоличный глава гетто еврей Генс борется за выживание соплеменников, жертвуя жизнями одних, ради выживания большинства. В принципе, так поступают и полководцы во время битв, бросая под пули солдат, чтобы жил народ, который они защищают. Но с другой стороны, каждая человеческая жизнь бесценна. В качестве иллюстрации этой мысли приведём один из диалогов со спектакля.
Китель – немецкий начальник гетто: А ну-ка, Вайскоп, ответь — какая разница между полной ликвидацией и частичной?
Еврей Вайскоп, предприниматель, создавший в гетто швейную фабрику: Если ликвидируют всех, кроме меня — это частичная. Если меня – полная.
Отсюда вытекает тема ответственности за жизни других. Из гетто можно было попытаться бежать. Но тогда немцы, в качестве мести, расстреливали кого-то из оставшихся, по принципу «девять за одного».
Так же, в спектакле остро обозначена проблема двух полюсов национализма. С одной стороны, безусловно, что сохранение национальной культуры и языка, это вопрос выживания народа. А с другой, когда нация, находящаяся в данный момент времени на данной территории в силе, объявляет себя имеющей право диктовать условия другим национальностям, живущим здесь же – это первый шаг к фашизму.
Да и территория – достаточно условное понятие, сколько их этих спорных территорий за историю существования человечества накопилось. Гитлер, к слову, и начал ужас Второй Мировой с того, что стал «возвращать» в свою империю «спорные территории».
Несмотря на любительский статус труппы, режиссёру Вадиму Шерстюку удалось достичь того эффекта, когда на сцене было жизни больше, чем игры. Его актёры как бы играют самих себя в предлагаемых обстоятельствах. К слову, в спектакле, наряду с джазовой (Гершвин) и бардовской (А.Галич) классикой, звучат песни на идиш и песни, написанные в вильнюсском гетто. И их звучание вносит мощные реалистичные краски в восприятие действия.
Спектакль длится два с половиной часа и всё время держит в напряжении, хотя трагический финал известен публике с самого начала. В какой-то момент начинаешь ощущать физическую усталость от такого напряженного восприятия. Но после завершения всё окупается тем эмоциональным и духовным состоянием, когда хочется думать, понимать и чувствовать не только свою, но чужую жизнь со всеми её болями и радостями.
Художественный руководитель проекта – Елизавета Шерстюк. Их семейный творческий тандем с Вадимом Шерстюком уже не впервые отмечается неординарными креативными событиями, в которых на равных сочетаются театр и музыка.
Мгорь Касьяненко, медиа портал АТС creativpodiya.com
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