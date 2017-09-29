В Сумах поставили спектакль о Холокосте В Сумах на сцене ТЮЗа народная вокальная театр-студия «АВИВ» представила музыкальную драму по одноименной пьесе Иешуа Соболя «Гетто. Театр на грани жизни и смерти».

Историческая справка

Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о жизни на грани смерти в вильнюсском гетто в 1942-1943 годах, где активно работал самодеятельный театр. Залы театра были переполнены. Билетов не было в продаже уже за две недели до спектакля, хотя ни один из зрителей не знал, будет ли у него завтрашний день. Премьера первого спектакля состоялась 4 месяца спустя после создания гетто, 18 января 1942 года. За два месяца до премьеры фашисты «ликвидировали» 50 тысяч из 70 тысяч жителей гетто.

Последний спектакль прошёл 20 сентября 1943 года. А через несколько дней все обитатели гетто были уничтожены.

Метафоры и смыслы

В реалиях Украины XXI века пьеса, кроме рассказа о трагедии еврейского народа, приобрела дополнительные философские смыслы. Мы приведём только некоторые из них.

Во-первых, мы все рано или поздно смертны. Настоящее человеческое мужество состоит в том, чтобы зная об этом, до последнего мига жить достойно, как жили люди в гетто.

Во-вторых, вопрос цены индивидуальной человеческой жизни. Вначале начальник еврейской полиции, а затем и единоличный глава гетто еврей Генс борется за выживание соплеменников, жертвуя жизнями одних, ради выживания большинства. В принципе, так поступают и полководцы во время битв, бросая под пули солдат, чтобы жил народ, который они защищают. Но с другой стороны, каждая человеческая жизнь бесценна. В качестве иллюстрации этой мысли приведём один из диалогов со спектакля.

Китель – немецкий начальник гетто: А ну-ка, Вайскоп, ответь — какая разница между полной ликвидацией и частичной?

Еврей Вайскоп, предприниматель, создавший в гетто швейную фабрику: Если ликвидируют всех, кроме меня — это частичная. Если меня – полная.

Отсюда вытекает тема ответственности за жизни других. Из гетто можно было попытаться бежать. Но тогда немцы, в качестве мести, расстреливали кого-то из оставшихся, по принципу «девять за одного».

Так же, в спектакле остро обозначена проблема двух полюсов национализма. С одной стороны, безусловно, что сохранение национальной культуры и языка, это вопрос выживания народа. А с другой, когда нация, находящаяся в данный момент времени на данной территории в силе, объявляет себя имеющей право диктовать условия другим национальностям, живущим здесь же – это первый шаг к фашизму.

Да и территория – достаточно условное понятие, сколько их этих спорных территорий за историю существования человечества накопилось. Гитлер, к слову, и начал ужас Второй Мировой с того, что стал «возвращать» в свою империю «спорные территории».

Игра и жизнь



Несмотря на любительский статус труппы, режиссёру Вадиму Шерстюку удалось достичь того эффекта, когда на сцене было жизни больше, чем игры. Его актёры как бы играют самих себя в предлагаемых обстоятельствах. К слову, в спектакле, наряду с джазовой (Гершвин) и бардовской (А.Галич) классикой, звучат песни на идиш и песни, написанные в вильнюсском гетто. И их звучание вносит мощные реалистичные краски в восприятие действия.

Спектакль длится два с половиной часа и всё время держит в напряжении, хотя трагический финал известен публике с самого начала. В какой-то момент начинаешь ощущать физическую усталость от такого напряженного восприятия. Но после завершения всё окупается тем эмоциональным и духовным состоянием, когда хочется думать, понимать и чувствовать не только свою, но чужую жизнь со всеми её болями и радостями.

Художественный руководитель проекта – Елизавета Шерстюк. Их семейный творческий тандем с Вадимом Шерстюком уже не впервые отмечается неординарными креативными событиями, в которых на равных сочетаются театр и музыка.

Мгорь Касьяненко, медиа портал АТС creativpodiya.com