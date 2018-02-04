Как провести вечеринку «по правилам»: квартиры посуточно в Сумах ® Если вы планируете устроить вечеринку в Сумах, но при этом не хотите тратиться на клубы и рестораны, организуйте мероприятие дома. При отсутствии подходящих условий рассмотрите альтернативный вариант: проведите праздник в посуточной квартире. Эксперты сервиса бронирования Dobovo рассказали, как снять жилье для веселой компании.

Ищите предложения с пометками «возможна аренда для празднований/вечеринок»

Не спешите бронировать первое понравившееся жилье, которое подходит по площади, местоположению и комплектации. Ознакомьтесь с правилами дома. Многие владельцы не хотят сдавать квартиры для вечеринок даже при условии немалой доплаты. Понять такую позицию несложно: даже при самой тщательной организации праздник является непредсказуемым мероприятием с различными, подчас разрушительными последствиями.

Если в правилах запрет на проведение вечеринок не указан, уточните этот момент. Возможно, при составлении описания владелец просто забыл вписать условие. Спросите, можно ли приглашать гостей на съемную квартиру, слушать музыку и т. д. В некоторых случаях арендодатель может установить определенные ограничения, например, не курить, не шуметь после 23:00.

Оптимальный вариант — искать квартиры посуточно в Сумах со специальной пометкой «возможна аренда для празднований/вечеринок». Так, на сайте «Добово» такие варианты можно найти с помощью соответствующего фильтра, который находится во вкладке «Дополнительные фильтры».

Сообщите владельцу о намерении провести вечеринку

Как правило, владельцы повышают стоимость аренды квартиры под вечеринку в Сумах на 20–50 %. Некоторые предприимчивые арендаторы не хотят переплачивать, поэтому умалчивают о своих намерениях и снимают жилье на обычных условиях. В реальной заявке указывается 2–4 человека, в то время как в действительности в квартире размещается компания из 10–15 человек.

Подобная хитрость может сработать, если хозяин находится в отъезде, за жильем никто не следит (отсутствие консьержа или охранника и камер), а соседи придерживаются политики «невмешательства». Но даже при таких условиях существует немалый риск быть пойманным на обмане (владелец внезапно вернулся, соседи вызвали полицию и т. п.). Если вы подписывали договор краткосрочной аренды, уловка может сильно ударить по кошельку.

Не хотите оказаться в неприятной ситуации и испортить праздник? Сообщите владельцу о намерении провести вечеринку, количестве гостей и прочих тонкостях. Уточните, можно ли курить в квартире (на балконе), нужно ли оплачивать страховой депозит, когда необходимо сделать музыку тише.

Выбирайте жилье с подходящими условиями для вечеринки

Перед бронированием квартиры посуточно в Сумах уточните важные детали. Узнайте, есть ли в наличии стол необходимых габаритов и достаточное количество посадочных мест. Выясните, можно ли пользоваться кухней — готовить, размещать продукты в холодильнике. Уточните по поводу праздничной посуды.

Совет: чтобы не возмещать ущерб за разбитые бокалы и тарелки, привезите в квартиру свою или одноразовую посуду.

Оговорите условия ночевки. Если ваши друзья проживают в Сумах, возможно, понадобится меньше спальных мест, поскольку некоторые гости пойдут после праздника по домам. В любом случае, в квартире должно быть достаточное количество кроватей (диванов, раскладушек, надувных матрасов).

Осмотрите квартиру перед заездом

Проведите «инвентаризацию» вместе с владельцем непосредственно перед заездом. Убедитесь, что в квартире нет сломанных приборов, все оконные стекла целы, мебель не поцарапана, а слив в туалете не засорен. Подробная проверка поможет избежать трудностей при выезде (хозяин не «повесит» поломки на вас).

Будьте готовы «отвечать» за последствия

Многие владельцы не сдают квартиры в Сумах под вечеринки, поскольку опасаются последствий. И это объяснимо, ведь на праздничных мероприятиях часто происходят форс-мажорные ситуации, в результате которых страдает мебель, посуда, техника, сантехника и прочее имущество.

Если вы планируете проводить алкогольную вечеринку, будьте готовы к подобным сюрпризам. Чтобы снизить риск до минимума, попросите гостей вести себя аккуратно, не трогать хрупкие вещи и бытовую технику. Не приглашайте на праздник «горячие головы», которые под влиянием спиртного могут сильно шуметь и проявлять агрессию.

Старайтесь не мешать соседям

Даже самые лояльные соседи не готовы терпеть незнакомую шумную компанию, громкую музыку и сигаретный смог на лестничной клетке. Относитесь к жильцам с уважением и не устраивайте «отвязных» вечеринок. Если включаете музыку — уменьшайте басы и не выкручивайте громкость на максимум, если курите — делайте это в специально отведенных местах, если танцуете — старайтесь не топать, если поете — закрывайте окна.

Соблюдайте общепринятый режим «тишины»: не шумите после 23:00.

Приведите квартиру в порядок после праздника

Запомните, как выглядела квартира до праздника. И постарайтесь вернуть ее в то же состояние после завершения вечеринки. Снимая жилье, договоритесь с владельцем о позднем выезде: вам понадобится время, чтобы привести все в порядок. При оптимальном развитии событий потребуется минимум действий — помыть посуду и выкинуть мусор. Если праздник не обошелся без «последствий», придется уделить внимание полу, коврам и прочим загрязненным поверхностям.

Если владелец требует возмещения ущерба, а вы не считаете себя виноватой стороной, свяжитесь со службой поддержки сервиса бронирования и объясните ситуацию. Чтобы подобных проблем не возникало, заключайте дополнительный договор.