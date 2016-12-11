Рослини-хижаки і мешканці джунглів у Сумах

Якщо Ви хочете по-справжньому незабутніх вражень, відвідайте унікальну виставку, де Ви відкриєте для себе новий, цікавий світ дивовижних рослин і тварин, повний таємниць, загадок і відкриттів. Порадуйте себе та свою дитину можливістю поближче познайомитися з хижими рослинами, дізнатися про їх життя і полювання. Це не фантастика - Ви на свої очі побачите незвичайні, яскраві та захоплююче красиві рослини, які харчуються комахами і навіть дрібними гризунами та птахами!
Крім того, на виставці представлені гігантські павуки-птахоїди з усього світу, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві змії, незвичайні ящірки, цікаві жаби, комахи, молюски та багато інших експонатів!
Щодня о 10.00, 15.00 та 18.00 найцікавіше - проводиться показове годування!
Фото- і відеозйомка, спілкування з тваринами контактної групи, а також екскурсійний супровід - безкоштовно!
На виставці Ви зможете придбати хижу рослину, яка Вам сподобається, - і зелений !монстрик! буде радувати Вас удома або стане прекрасним подарунком для Ваших близьких.
Відволічіться від повсякденних турбот і пориньте у світ прекрасного! Ми впевнені, що дорослим і маленьким гостям сподобається тут, і Вам захочеться побувати у нас знову і знову.
На Вас чекають у ТРЦ «Лавина» (пр. М. Лушпи, 4/1, на 2 поверсі, біля «Ельдорадо») з 13 березня по 12 квітня щодня з 10.00 до 21.00. Телефони для довідок: 096-4226389, 050-0210520.®
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