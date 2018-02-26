«Релакс» – радио, которое настраивает на спокойную волну Из всех радиостанций, звучащих на просторах Украины в целом и Сум в частности, заметно выделяется одна – «Релакс». Узнать ее легко по приятной спокойной музыке и общей расслабленной атмосфере вещания. Послушав эту волну хотя бы раз, вряд ли потом спутаешь ее с другими.

Полный релакс

О радио часто говорят: «хороший фон». «Релакс» – как раз такой случай. Здесь нет задорных голосистых диджеев, громких шуток невпопад, потока удручающих новостей и бесполезной информации. Формат радиостанции – полная противоположность тому, к чему мы все привыкли. Ее уникальность в особом эмоциональном настрое: только музыка и никакого стресса.

В Украине «Релакс» появился пять лет назад. По данным четвертой волны исследования, которое проводила компания «Kantar TNS в Украине», в конце 2017 года радио «Релакс» вошло в топ-10 самых популярных радиостанций, заняв в рейтинге девятую позицию. Никогда ранее в десятке лидеров оно не оказывалось. Это говорит о растущей популярности радиостанции и запросе в обществе на позитив.

Цель радио «Релакс» – не столько развлечь слушателя и подарить ему заряд хорошего настроения, сколько помочь расслабиться, избавиться от тревог и волнений. В этом идеально помогает мягкая мелодичная музыка, которую не найти на других радиостанциях. Она дарит новый эмоциональный настрой, успокаивает, дает возможность уйти от повседневного стресса и суеты. Поклонники радиостанции считают: день, начатый с такой светлой музыки, точно будет хорошим. В Сумах слушать ее можно на волне 105.1 FM.

Чем наполнен «Релакс»?

У релакс-музыки нет определенных жанров или форматов – это и тягучие англоязычные рок-баллады, и легкий душевный поп, и нежный французский шансон. В каталоге радио «Релакс» 720 артистов из разных стран и стилей. Здесь можно слушать Эллу Фицджеральд, после нее – Майкла Джексона, затем – Патрисию Каас, а потом – Сергея Бабкина и Рианну.

Кроме музыки в эфир регулярно выходят релакс-программы. Ежедневно для слушателей играют композиции из золотого фонда мировых хитов в программе «Релакс-винтаж». В течение дня звучат цитаты известных современников в «Релакс-персоне». Круглосуточно проходят «Релакс-чтения», в которых радио делится любимыми отрывками из произведений известных писателей. В репертуаре радиостанции не только популярные исполнители, но и писатели, среди которых Ирен Роздобудько, Юрий Андрухович, Айн Рэнд, Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй и другие.

Что объединяет радио «Релакс» с другими радиостанциями, так это наличие короткой информативной рекламы. Однако и она здесь другая – звучит мягче, не резонирует с общим форматом радио, длится недолго. В Cумах размещением рекламы на «Релаксе» занимается «Сумы медиа сервис». Получить необходимую информацию можно по номеру (0542) 655-345.

Опрос

Игорь:

– Постоянно слушаю в машине. Нравится тихая спокойная музыка, которая не давит на ухо. Кроме того, на этой волне часто звучат старые мелодии, которые мне нравятся и которые сейчас не часто услышишь.

Мария:

– Нравится музыка на этом радио. Слушать его начали давно, еще когда жили в Киеве. Это было наше постоянное домашнее радио. Музыка и ее настроение идеально подходили для ранних утренних сборов и приготовления пищи вечером. Название говорит само за себя.

Елена:

– Радио «Релакс» зацепило где-то год назад. Понравилось давно знакомыми мелодиями. Там играет простая ненавязчивая музыка, а главное, проверенная временем. Слушаю радио обычно у косметолога и на работе. Под такую музыку и работать хорошо, и отдыхать.

Ольга:

– Радиостанцию слушаем уже давно. Года два назад по трассе на Киев в командировке поймали станцию и с тех пор слушаем в основном ее. Позже ввели в традицию включать именно эту волну в офисе. Радует рубрика «Релакс-прочтение». Всегда звучит как минутка «для себя» в потоке информации. Когда клиенты в офисе, можно быть спокойной, что из эфира не повалит «шлепали шлепки» или что-то в этом роде. Бывает, некоторые композиции звучат слишком часто, изо дня в день, но с этим можно мириться. И хоть мы сами рекламщики, могу отметить: рекламы не много и ее качество выше.

Юрий:

– Станция мне нравится подбором музыки, отсутствием глупого трепа так называемых диджеев и общей атмосферой. Их музредактор имеет хороший вкус и чувство формата. Волна не вклинивается в мою деятельность, а служит ненавязчивым фоном, что часто помогает сосредоточиться или даже расслабиться. А слушаю я на ней практически все – как было сказано ранее, музыка подобрана качественная, проверенная временем и соответствует моим вкусам.

Светлана:

– Я реально всегда настроена на эту волну. Люблю ее за спокойность, размеренность, начитку авторских цитат, старые записи, хорошее настроение. Слушая эту волну, получаешь ощущение купания в море. Релакс очень необходим после рабочего дня. А еще у меня ностальгия по лету, ведь именно тогда я для себя открыла эту радиоволну. Плюс звуки природы – это нечто!

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