Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
20.03.2018 13:39318

В Сумах стартует шестой «Чеховфест»

С 21 по 31 марта в Сумах в шестой раз пройдет театральный фестиваль «Чеховфест».

21.03 - киевский «Театр Актер» со спектаклем «Свидетельство о жизни », билеты - https://goo.gl/BvGC6P

23.03 - Киевский академический Молодой театр с комедией по пьесе Ива Жамиака «Нужны лжецы», билеты - https://goo.gl/Z5GzUD

25.03 - Львовский академический театр эстрадных миниатюр «И люди, и куклы» со спектаклем «Гамлет», билеты - https://goo.gl/wBmXjV

29.03 - Ивано-Франковский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. Ивана Франко со спектаклем «Сладкая Даруся», билеты - https://goo.gl/htQQAz

31.03 - Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко со спектаклем «Несравненная» по пьесе Питера Квилтера, билеты - https://goo.gl/jBxmjV

В рамках фестиваля в этом году впервые будет действовать отдельная сцена «Интеграция». На ней артисты представят жизнеутверждающие спектакли, которые помогли ее участникам пережить тяжелые жизненные обстоятельства: переселение из Крыма и Донбасса из-за аннексии и войны; отсутствие родительской опеки; наркотическую зависимость. Об этой сцене «Чеховфесту» будет снят документальный фильм, создание которого состоится благодаря победе фестиваля в областном конкурсе проектов управления молодежи и спорта облгосадминистрации.

24 марта артисты Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра со сцены Театра юного зрителя расскажут о личной жизни Леси Украинки в биографической пьесе «И все-таки я тебя предам».

26 марта в театре Нянькины по улице Троицкой, 1, актеры из киевского театра PostPlayТеатр представят моноспектакль «Ополченцы», после которой пообщаются со зрителями и обсудят увиденное.

27 марта с Малой сцены театра им. М.С. Щепкина театр Нянькины, театральная лаборатория «Брасика» и театр танца «Артес» покажут зрителям спектакль «Чужой» по мотивам рассказа «Гадкий утенок» Ганса Христиана Андерсена.

Представлением, которое закроет сцену «Интеграция» в рамках фестиваля, станет документальный театральный проект «Последний вагон» от артистов Национального театра им. Ивана Франко и Международной антинаркотической ассоциации, которые покажут пять невыдуманных историй настоящих людей, оказавшихся на краю социальной и личной пропасти. Его покажут в Театре юного зрителя 30 марта.

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Досуг Чеховфест

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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