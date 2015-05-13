Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:13284

В Сумском ТЮЗе премьера

На прошлой неделе в Сумском областном театре для детей и юношества представили премьерный спектакль «Мистические приключения на болоте».

В очередной раз юных зрителей порадовали премьерой в сумском ТЮЗе — состоялся первый показ музыкальной сказки «Мистические приключения на болоте» (Містичні пригоди на болоті). Спектакль поставлен по пьесе Владимира Илюхова.

Сказки для детей никогда не были только развлекательными. Как правило, в них много поучительного. Вот и в этом спектакле маленькими зрителям на примере героев сказки рассказывали об опрятности, взаимовыручке и ответственности за свои слова и поступки.

Сюжет достаточно прост. Две сестрички: старшая — Оленка (её роль исполняет заслуженная актриса Украины Анфиса Зинченко) и младшая — Настуся (её роль исполняет Наталья Петракова) остались дома одни, а родители поехали в город на базар, но попросили домовичка Цура (Виталий Радионов) присмотреть за хозяйством и за сестричками. Всё бы было хорошо, да Настуся была непослушной да ленивой, и тем самым приглянулась Бабе Яге (Михаил Стрельченко).

Задумала Баба Яга обмануть домовичка и пока взрослых нет, увести к себе Настусю и превратить её в кикимору. Злой замысел осуществился, но Оленка и домовичок не упали духом и отправились спасать неряху-растеряху Настусю. Разные были у них приключения, но всё-таки добро победило, и вернулись домой сестрички целые и невредимые, а с ними и домовичок, и кот Мафоня (его роль исполняет Юрий Сичевский), который служил Бабе Яге, но за добро и ласку помог сестричкам. А Настуся после этой истории изменилась и стала совсем другой…

Спектакль «Мистические приключения на болоте» построен на постоянном интерактивном общении детей с героями сказки. Домовичок Цур не осуществил бы и половины своих приключений без помощи юных зрителей. Получилось так, что все сидящие в зале, почувствовали себя сопричастными к происходящей на сцене истории.

По уже сложившейся традиции первыми зрителями спектакля стали , в большинстве своём, дети из малообеспеченных семей, сообщает медиа портал АТС creativpodiya.com.

Досуг ТЮЗ

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