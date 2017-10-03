В Сумах показали "Смешные деньги" В Сумском областном театре драмы и музыкальной комедии им. Щепкина — очередная премьера. На этот раз — комедия «Смешные деньги» по пьесе одного из самых популярных сегодня комедиографов Рея Куни.

Кроме всего прочего, спектакль интересен ещё и тем, что он продолжает сложившуюся в последние годы плодотворную традицию сотрудничества щепкинцев с иногородними режиссёрами. В данном случае, это Петр Авраменко из Житомира, выступивший сразу в нескольких качествах: режиссер-постановщик, художник и автор музыкального оформления. Приглашенный режиссёр – это всегда другое видение, свежая энергетика и, как следствие, – новый неожиданный результат.

«Смешные деньги» — комедия положений. Всё, что происходит на сцене – гротеск и буффонада. Актёры подчёркнуто избегают полутонов, заменяя их драйвом.

Сюжет крутится вокруг чемоданчика, где лежат 1750 000 фунтов стерлингов. Он случайно попадает в руки скромного бухгалтера Генри Перкинса. И… дальше, собственно, и начинается вереница комических ситуаций.

В целом, всё это хорошо темперированная сатира – продажные полицейские, супруги, готовые ради денег на любые измены, увёртки и компромиссы. Но самое забавное во всём этом весёлом приключении, что из собравшихся в зрительном зале, 99%, получив в свои руки подобный чемоданчик, скорее всего, вели бы себя так же, как это показывают актёры на сцене.

Сатира, по идее, должна бороться с недостатками, показывая их в комической и непривлекательной форме. Но желание иметь 1750 000 фунтов стерлингов – такой недостаток, с которым мало кто будет бороться в сегодняшнем мире, где на Земле параллельно проживает как бы два человечества — богатые и бедные – с абсолютно разными возможностями в смысле качества жизни. Добыл миллион – и всё, ты сразу из Ваньки стал Иван Иваныч и элита общества.

В общем, как говорил один известный городской голова: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!..».

А если отвлечься от всех этих высокопарных рассуждений и, не заморачиваясь, расслабиться, то вполне можно получить удовольствие от мастерской и остроумной режиссуры, от новых красок в игре любимых актёров и от нескольких удачных каламбуров в тексте пьесы (например, слова полисмена Дэвенпорта в момент получения им взятки от Генри: «Общение с такими людьми обогащает».

Премьера комедии «Смешные деньги» в театре им. Щепкина в субботу 24 марта и воскресенье 25 марта 2018 года, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.