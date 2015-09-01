В СНАУ выбрали мисс 28 марта в молодежно-развлекательном центре СНАУ состоялся финал конкурса «Мисс СНАУ-2018», в котором приняли участие 8 красавиц и умниц.

Что было?

В этом году среди конкурсанток требовательное жюри выбирало настоящего агента под прикрытием, ведь по легенде конкурса, иностранные цивилизации решили захватить лучший вуз галактики, поэтому Women in Black предстоит защитить Сумской НАУ.

Традиционно программу начал конкурс «Визитка», в котором участницы представляли себя. После этого они продемонстрировали свой вкус в дефиле в стиле «Кежуал». После чего конкурсантки соревновались в интеллектуальном конкурсе, во время которого им пришлось ответить на вопросы жюри.

Самым интересным конкурсом был конкурс талантов. Половина участниц представили на рассмотрение жюри хореографические композиции, две участницы - рисовали. Открытием конкурса стал КВН-номер в исполнении одной из конкурсанток.

Традиционным и всегда чрезвычайно красив дефиле в платьях, которые лучше раскрывают будущую профессию участницы. Более того, именно этот номер является «изюминкой» конкурсной программы, ведь только студентки СНАУ соревнуются в создании и презентации уникальных платьев.

Кто победил?

После длительной дискуссии жюри объявило свой вердикт.

Мисс Элегантность стала Людмила Журба (факультет ветеринарной медицины).

Мисс Эрудиция - Анастасия Планида (факультет пищевых технологий).

Мисс Нежность - Юлия Карпик (юридический факультет).

Мисс Неординарность - Валерия Богуславская (инженерно-технологический факультет).

Мисс Энергичность - Екатерина Найда (биолого-технологический факультет).

Мисс Изящество - Владислава Вижунова (строительный факультет).

Мисс Артистичность - Татьяна Дрибоног (факультет экономики и менеджмента).

Мисс Стиль - Анна Приходько (факультет агротехнологий и природопользования).

Наибольшую поддержку на странице СНАУ в Фейсбуке получила Людмила Журба, завоевав титул Мисс-Интернет любимица. А зал активно поддерживал Юлию Карпик, которая и стала Мисс зрительских симпатий.

Однако, главной интригой вечера все же было, кто станет супер-агентом СНАУ среди самых красивых девушек. Итак, вторая вице-мисс СНАУ - Людмила Журба, первая вице-мисс - Татьяна Дрибоног, а титул Мисс СНАУ завоевала Юлия Карпик.

Своей победой Юлия раз доказала, что красота прекрасно сочетается с незаурядным умом, ведь девушка является стипендиаткой академической стипендии им. М. Грушевского. Кроме того, в этом году на сцену вышли 3 студдекана, подтвердив, что они - настоящие лидеры и на них можно равняться студенчеству.

Традиционно в конкурсе «СтудМис Сумщины» принимают участие две участницы от каждого университета. И в этом году основатели конкурса - ОО «Красота и ум Сумщины» - второй участницей, кроме Мисс СНАУ, выбрали Анастасию Планиду, сообщает сайт вуза.