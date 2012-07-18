Тростянець починає «фестивалити» Чим цьогоріч зацікавлюватиме «Чайковський-FEST».

25-27 травня Тростянець заполонить класична музика. Саме в ці дні тут проходитиме фестиваль «ЧАЙКОВСЬКИЙ FEST», конкурс молодих виконавців, а крім того, на різних майданчиках міста гратимуть музичні колективи. Про це під час прес-конференції у Сумському прес-клубі розповів міський голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова.

«Цьогоріч крім звичного формату фестивалю, ми хочемо започаткувати ще й фестиваль-конкурс молодих талантів. Участь у ньому можуть брати не лише учні й студенти навчальних установ різних рівнів мистецької освіти і відомчого підпорядкування, а й викладачі закладів естетичного виховання і вишів. Вік конкурсантів від 14 до 30 років. У конкурсі змагатимуться тільки солісти. Для учасників заплановано три номінації: «Фортепіано», «Струнні інструменти», «Сольний спів», - зазначив Юрій Бова.

Започаткувала цей новий Всеукраїнський фестиваль-конкурс Тростянецька міська рада за підтримки Міністерства культури України, Сумської обласної державної адміністрації, громадської організації «Тростянецький клуб шанувальників творчості П. І. Чайковського». Безпосередньо організатором фестивалю-конкурсу є відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради спільно з Дитячою музичною школою. До речі, право приймати такий конкурс Тростянець виборював серед 158 міст України.

«Зараз для молодих виконавців класичної музики у країні не так багато конкурсів. Організовуючи цей, ми мали на меті показати юним виконавцям, що їм є куди рухатися, що ми країна, у якій класична музика в пошані. Можливо Тростянеччина когось і надихне на написання творів. Адже саме перебуваючи у нас Петро Ілліч Чайковський написав свій перший симфонічний твір - увертюру до драми О. Островського «Гроза», - розповів Юрій Бова.

Виступи учасників конкурсу оцінюватиме журі, до складу якого входять відомі діячі культури та мистецтва, освіти і науки, педагоги, лауреати національних і міжнародних конкурсів, провідні виконавці. Зокрема, є згода від відомого композитора Мирослава Скорика долучитися до прослуховування юних талантів. Склад журі формуватиметься за кожною номінацією окремо. Переможці конкурсу отримають грошові винагороди та спеціально виготовлені відзнаки.

Конкурсні прослуховування пройдуть з 10 до 18 години на території історичних пам’яток ХVІІІ століття – у палаці Голіцина та фортеці «Круглий двір». Відвідувати їх можна буде безкоштовно.

Сама ж фестивальна програма обіцяє бути насиченою, і за словами організаторів не залишить нікого байдужим, адже у Тростянці виступатимуть відомі на всю Україну та далеко за її межами творчі колективи.

25 травня у день відкриття фестивалю прозвучать твори Петра Ілліча Чайковського увертюра «Гроза», концерт №1 для фортепіано з оркестром та симфонія №5.

26 травня знову звучатиме Чайковський – «Серенада для струнних» та «Італійське каприччо», а також концерт №2 для фортепіано з оркестром Сергія Рахманінова. Ці два дні на сцені фортеці «Круглий двір» виступатиме один із найстарших симфонічних оркестрів України - Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, історія якого налічує понад два століття.

27 травня, у неділю, на сцені «Круглого двору» вперше у форматі оpen air відбудеться постановка опери П. Чайковського «Мазепа» у виконанні оркестру і хору Харківської національної опери України ім. М. Лисенка (диригент – Юрій Ярко). Харківські постановники створили власну редакцію тексту та внесли зміни у музичну драматургію опери. Цей варіант не уславлює російське військо та не кидає тінь зрадництва на гетьмана Мазепу, зберігаючи основну лінію опери – драматичну історію кохання Мазепи та Марії.